Von der Stadt München nicht näher spezifizierte Kampfmittel sind in unmittelbarer Nähe des Friedhofs im Stadtteil Lochhausen gefunden worden. Am Montagvormittag werden die Überreste aus dem Zweiten Weltkrieg westlich der Eschenrieder Straße im Nordwesten der Stadt von Experten kontrolliert gesprengt.

Bis dahin bestehe keine Gefahr, teilt das Rathaus mit: Friedhofsbesucher müssten nicht auf den Gang zum Grab verzichten. Erst am Montag, 26. Januar, gilt zur Sicherheit eine Sperrung des östlichen Teils des Friedhofs. Zwischen zehn und zwölf Uhr will der Kampfmittelräumdienst die Kriegsüberreste kontrolliert sprengen.

In der Sperrzone liegen neben Ackerflächen unter anderem auch Anwesen an der Eschenrieder Straße. Einige Anwohner haben die Wahl, ob sie ihr Haus verlassen oder zwei Stunden lang in ihren „nach Süden ausgerichteten Zimmern“ ausharren wollen, wie die Stadt mitteilt.