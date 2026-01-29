An einer Tramhaltestelle in München hat sich eine Frau verletzt, nachdem im Wartebereich eine Bodenplatte weggebrochen war. Wie eine Polizeisprecherin sagte, wartete die Frau am Donnerstagmorgen an der Haltestelle in der Dachauer Straße auf die Tram. Beim Einsteigen sei die Bodenplatte weggebrochen und die Frau mit einem Bein in den Untergrund gestürzt.

Sie habe sich Verletzungen bislang unbekannter Art zugezogen, hieß es weiter. Zur weiteren Abklärung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei nahm eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung durch Unterlassen auf. Für die Bodenplatten an der Haltestelle seien die Stadtwerke München zuständig, sagte die Sprecherin.

Der Bereich ist abgesperrt, der Verkehr ist durch das Loch aber nicht beeinträchtigt. (Foto: Robert Haas)

Erst im Herbst waren in Laim im Baufeld der Tram-Westtangente Hohlräume im Boden im Bereich eines U-Bahnbauwerks in der Gotthardstraße festgestellt worden. Aus Sicherheitsgründen war damals ein Abschnitt der Fürstenrieder Straße gesperrt und der Verkehr umgeleitet worden.