Zum Hauptinhalt springen

Dachauer StraßePlötzlich gibt der Boden nach – Frau stürzt in den Untergrund

Plötzlich ist da ein Loch an der Trambahnhaltestelle in der Dachauer Straße
Plötzlich ist da ein Loch an der Trambahnhaltestelle in der Dachauer Straße (Foto: Robert Haas)

Als die Frau in eine Tram einsteigen will, bricht eine Bodenplatte weg. Sie fällt und zieht sich Verletzungen zu.

An einer Tramhaltestelle in München hat sich eine Frau verletzt, nachdem im Wartebereich eine Bodenplatte weggebrochen war. Wie eine Polizeisprecherin sagte, wartete die Frau am Donnerstagmorgen an der Haltestelle in der Dachauer Straße auf die Tram. Beim Einsteigen sei die Bodenplatte weggebrochen und die Frau mit einem Bein in den Untergrund gestürzt.

Sie habe sich Verletzungen bislang unbekannter Art zugezogen, hieß es weiter. Zur weiteren Abklärung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei nahm eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung durch Unterlassen auf. Für die Bodenplatten an der Haltestelle seien die Stadtwerke München zuständig, sagte die Sprecherin.

Der Bereich ist abgesperrt, der Verkehr ist durch das Loch aber nicht beeinträchtigt.
Der Bereich ist abgesperrt, der Verkehr ist durch das Loch aber nicht beeinträchtigt. (Foto: Robert Haas)

Erst im Herbst waren in Laim im Baufeld der Tram-Westtangente Hohlräume im Boden im Bereich eines U-Bahnbauwerks in der Gotthardstraße festgestellt worden. Aus Sicherheitsgründen war damals ein Abschnitt der Fürstenrieder Straße gesperrt und der Verkehr umgeleitet worden.

© SZ/dpa - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

ExklusivOktoberfest
:Verlieren die Münchner Brauereien ihre Wiesnzelte?

Ein Streit um die Zeltvergabe könnte das Oktoberfest grundlegend verändern. Im Stadtrat herrscht „Alarmstimmung“. Was gerade hinter den Kulissen geschieht.

SZ PlusVon Astrid Becker, Anna Hoben und Sebastian Krass

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite