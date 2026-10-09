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Hochschulchefs schlagen AlarmWerden Münchens Spitzenuniversitäten kaputtgespart?

Lesezeit: 8 Min.

Die Präsidenten der Ludwig-Maximilians-Universität und der Technischen Universität München (von links):  Matthias Tschöp und Thomas Hofmann.
Die Präsidenten der Ludwig-Maximilians-Universität und der Technischen Universität München (von links):  Matthias Tschöp und Thomas Hofmann.
Foto: Stephan Rumpf

Die Präsidenten Matthias Tschöp (LMU) und Thomas Hofmann (TUM) fürchten, international abgehängt zu werden. Warum das dramatisch wäre, wie sie gemeinsam dagegen kämpfen – und worauf sich Studierende einstellen müssen.

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SZ: Viele Hochschulen leiden unter Finanzierungslücken und Sparzwang. Sie als die Präsidenten von zwei Münchner Universitäten mit Spitzenpositionen in weltweiten Rankings haben unlängst einen Brandbrief an Bayerns Ministerpräsident Söder geschickt. Wie ernst ist die finanzielle Lage Ihrer Universitäten derzeit – und woran machen Sie das konkret fest?

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