Ein Beutel voller Informationen oder einfach nur eine Erinnerung: An der LMU bekommen Erstsemester zum Start ein Geschenk, am späteren Nachmittag ist der Andrang etwas überschaubarer.

8500 neue Gesichter an der Ludwig-Maximilians-Universität, 7100 Studienanfänger an der Technischen Universität - und eine Erkenntnis gleich am Anfang: Alle Angebote wahrzunehmen, ist gar nicht zu schaffen.

Dass es eng werden würde, hatte sie erwartet. Aber so? Valeries braune Augen werden immer größer. Sie presst ihre Lippen zusammen, als ein fremder Fuß auf ihre Zehen tritt. Es ist kurz vor 14 Uhr, die junge Frau steht auf der steinernen Treppe im Lichthof der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU). Sie möchte wie alle anderen in der Warteschlange hinauf in den ersten Stock, um eine der petrolblauen Stofftaschen zu ergattern.

Darin könnte sie die Flyer einstecken von der Stadtsparkasse und dem bayerischen Gesundheitsministerium oder die vom Residenztheater und der Kunsthalle, die allesamt im Foyer ihre Stände aufgebaut haben. Oder einfach als Andenken an diesen ersten Tag eines neuen Lebensabschnitts, an dem Valerie eine von mehr als 8500 ist.

So viele Studentinnen und Studenten nämlich haben sich in diesem Winter als Erstsemester an der LMU eingeschrieben. Das sind 200 mehr als im Vorjahr. Insgesamt hat die Uni knapp 52 000 Studierende. Die Zahl ist seit Jahren konstant hoch. 17,7 Prozent kommen aus dem Ausland. Dazu gehören wohl die beiden jungen Frauen mit den glatten schwarzen Haaren. Als man sie anspricht neigen sie ihre Gesichter noch ein bisschen näher ans Handy. Bitte nicht stören.

Seit 17 Jahren veranstaltet die LMU dieses sogenannte Ersti-Treffen am ersten Tag des neuen Studienjahrs. Von 14 bis 16 Uhr stellen sich verschiedene Institutionen in zwei Hörsälen vor: die zentrale Studienberatung, die Unibibliothek, die Virtuelle Hochschule und einige andere. Parallel. Man kann gar nicht alles schaffen. Der erste Tag beginnt mit einer Gewissheit: Auch wenn man sich noch so bemüht, nie wird man alles mitnehmen können, was die zweitgrößte deutsche Universität bietet.

Melanie und Damla, beide 18, haben diese Erfahrung bereits gemacht. Obwohl sie rechtzeitig mit dem Zug von Kaufbeuren nach München gefahren sind, haben sie ihre erste Vorlesung verpasst. Sie konnten ihren Hörsaal nicht finden. Mit hängenden Schultern sitzen sie am Rand der Treppe und schauen auf die Menschenmassen. Klar würden sie gerne nach München ziehen. Aber da gibt's ja nur teure Zimmer. Sie werden pendeln. Eine Stunde nach München, eine Stunde zurück ins Allgäu.