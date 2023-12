Nahostkonflikt an LMU und TU

Der Krieg im Nahen Osten ist auch an Münchner Unis angekommen.

Jüdische Studierende kritisieren antisemitische Äußerungen - und pro-palästinensische Studenten fordern mehr Aufmerksamkeit für das Leid in Gaza. Wie gehen Münchens Universitäten mit dem Nahostkonflikt um?

Von Max Fluder und Pauline Graf

Der große Verstärker, mit dem sich Aktivisten in der Dämmerung des 6. Dezember Gehör verschaffen wollen, steht auf weißen Kacheln. Zu einem Großteil bedeckt er sie. Die Kacheln - sie sind in das Pflaster vor dem Haupteingang der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) eingelassen - zeigen die Flugblätter der "Weißen Rose" und sollen an die studentische Widerstandsgruppe erinnern. Ihre Mitglieder wurden 1943 von der Gestapo hingerichtet.