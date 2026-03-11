Die Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) und die Technische Universität München (TUM) erhalten für weitere sieben Jahre den begehrten Status als Exzellenzuniversität. Das haben der Wissenschaftsrat (WR), die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) und das Bundesforschungsministerium am Mittwochabend in Bonn mitgeteilt.

Der Status einer Exzellenzuniversität bringt nicht nur Ehre, sondern vor allem Geld: In der in diesem Jahr endenden siebenjährigen Förderperiode bekamen LMU und TUM pro Jahr jeweils 20 Millionen Euro vom Bund, von der Staatsregierung noch einmal um je sechs Millionen Euro im Jahr aufgestockt.

LMU und TUM sind die einzigen Universitäten, die seit dem Start des Förderprogramms vor 20 Jahren ununterbrochen zur Riege der Spitzenhochschulen gehören. „München ist und bleibt das Epizentrum der Exzellenz“, sagte Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU). Auch Bundesforschungsministerin Dorothee Bär gratulierte: Die Exzellenzuniversitäten seien „Leuchttürme der Spitzenforschung in Deutschland“ und „Aushängeschilder unseres Wissenschaftsstandorts“.

Die erneute Auszeichnung sei „ein wichtiger Erfolg für die LMU und den Wissenschaftsstandort München“, teilte LMU-Präsident Matthias Tschöp mit. Er dankte den Forschenden und Mitarbeitenden, die die Basis für die erneute Auszeichnung schon vor Langem gelegt hätten. Auch TUM-Präsident Thomas Hofmann freute sich über den erneuten Erfolg und dankte den Mitgliedern der TUM-Community, von Studierenden über Professorinnen und Professoren bis zu Mitarbeitenden und Freunden. Die TUM sei mehr als eine Exzellenzuniversität, befand er, sie sei „eine Haltung“.



Deutschlandweit behalten weitere acht Universitäten den Status als Exzellenzuniversitäten. In einer zweiten Runde wird zudem über Neubewerbungen entschieden. Im Oktober steht die Kür etwaiger neuer Exzellenzunis an. Nach Worten Blumes hat im Bundesland Bayern auch die Würzburger Julius-Maximilians-Universität Chancen.