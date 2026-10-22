Selina Hufsky kam selbst kaum zum Schlafen, weil ihr Kind krank war. Trotzdem musste sie am nächsten Tag zur Prüfung antreten. „Ich hatte keine Vorstellung, wie schwer das sein könnte“, sagt die 32-Jährige. Sie studiert Soziologie im Master an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München und hat einen dreijährigen Sohn namens Till, der sie auf Trab hält. Ein Dilemma, das auch Dinara Nazari kennt. Die 31-Jährige studiert an der LMU Pharmazie im dritten Semester. Bei ihrem dreijährigen Sohn war das Zahnen das Problem. „Der hat dann wirklich zwei, drei Nächte geweint und war immer vor einer Klausur krank.“ So konnte sie sich nicht rechtzeitig auf die Klausur vorbereiten.