Zum Hauptinhalt springen

Studierende MütterDie einen feiern, die anderen sorgen für ein Kind

Lesezeit: 4 Min.

Selina Hufsky ist Mutter des dreijährigen Tills – und studiert Soziologie im Master.
Selina Hufsky ist Mutter des dreijährigen Tills – und studiert Soziologie im Master.
Foto: Catherina Hess

Übermüdet Prüfungen schreiben, wenig Geld, unerfüllbare Erwartungen: Zwei Mütter berichten, welchen Herausforderungen sie im Studium begegnen – und wie ihnen geholfen wird.

Von Franziska Peer

SZ bei Google bevorzugen

Selina Hufsky kam selbst kaum zum Schlafen, weil ihr Kind krank war. Trotzdem musste sie am nächsten Tag zur Prüfung antreten. „Ich hatte keine Vorstellung, wie schwer das sein könnte“, sagt die 32-Jährige. Sie studiert Soziologie im Master an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München und hat einen dreijährigen Sohn namens Till, der sie auf Trab hält. Ein Dilemma, das auch Dinara Nazari kennt. Die 31-Jährige studiert an der LMU Pharmazie im dritten Semester. Bei ihrem dreijährigen Sohn war das Zahnen das Problem. „Der hat dann wirklich zwei, drei Nächte geweint und war immer vor einer Klausur krank.“ So konnte sie sich nicht rechtzeitig auf die Klausur vorbereiten.

Zur SZ-Startseite

MeinungBildung
:Der Kindergarten muss kostenlos sein, nicht das Studium

SZ PlusKommentar von Alexander Mühlauer
Portrait undefined Alexander Mühlauer

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite