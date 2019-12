"Erbärmlich" sei das Leben dieser Schweine. Das stellten Tiermedizinstudenten der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) bei ihrem Praktikum in Oberschleißheim fest. Das dortige Lehr- und Versuchsgut der LMU soll angehenden Tierärzten Anschauungsunterricht in modernen Zuchtmethoden und Stallhaltung erteilen. Es hat Bereiche für Rinder, Schweine und Schafe - doch die Zustände im Schweinestall stoßen bei Studierenden jetzt auf heftige Kritik. Denn dort werden die Tiere noch immer in enge Gitterkästen gesperrt, eine Haltung, die in vielen Ländern längst verboten ist. Muttersäue verbringen im Uni-eigenen Stall ihr halbes Leben eingezwängt in Käfigen.

Warum achtet ein Universitätsbetrieb nicht mehr auf das Tierwohl?, fragten die Kursteilnehmer. Die ernüchternde Antwort: Weil die Kastenhaltung - noch - gesetzlich erlaubt ist. Doch die Kritik der Studenten lief nicht nur ins Leere. Beim nächsten Besuch, so berichten sie, hätten sie eine Schweigeverpflichtung unterschreiben müssen. Der Gutsleiter bestreitet das.

Tierwohl und industrielle Landwirtschaft, das ist ein Konflikt mit Sprengstoff. Die Öffentlichkeit reagiert immer sensibler auf Bilder aus der Massentierhaltung. Strengere EU-Gesetze wurden verabschiedet - diese gelten aber nur für neu gebaute Ställe. Der Stall in Oberschleißheim genießt Bestandsschutz. "Und deshalb dürfen wir nichts verändern, sonst wäre es kein Bestand mehr und wir müssten alles neu bauen", sagt Erwin Märtlbauer, Professor für Milchhygiene und geschäftsführender Vorstand des Versuchsguts.

Die Studenten sollten bei ihrem Praktikum im Versuchsgut Grundlagen der Aufzucht und Mast von Schweinen lernen. Sie sollten dabei auch auf Krankheitsbilder achten und Protokoll führen. Während die Schweine im Außenbereich einen gesunden Eindruck gemacht hätten, berichten die Teilnehmer, hätten sie im Maststall viele Tiere gesehen, die blutige oder abgebissene Schwänze getragen hätten, ein typisches Stresssymptom.

Einige hätten Kratzer und Beulen vom vielen Liegen gehabt, "zwei Schweine robbten auf ihren Karpalgelenken, einige hatten offensichtlich Atemwegserkrankungen und wirkten apathisch", erzählen zwei Studentinnen, die aus Angst vor Konsequenzen ihre Namen nicht in der Zeitung nennen wollen. Einer Kommilitonin sei mit der Exmatrikulation gedroht worden, wenn sie mit ihren Beobachtungen an die Öffentlichkeit gehe, sagen sie.

Warum gibt die LMU nicht ein positives Beispiel und verzichtet auf Kastenstände?

Am schlimmsten sei der Zustand in der Aufzucht und im Deckzentrum, denn dort stehen die Muttertiere eingezwängt zwischen Gitterstäben auf Plastikboden. "Wir wunderten uns darüber, hatten wir doch in den Vorlesungen gelernt, dass diese Art der Haltung nicht mehr zulässig ist." Tatsächlich heißt es in der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung, Paragraf 24: "Kastenstände müssen so beschaffen sein, dass 1. die Schweine sich nicht verletzen können und 2. jedes Schwein ungehindert aufstehen, sich hinlegen sowie den Kopf und in Seitenlage die Gliedmaßen ausstrecken kann."

Allerdings gibt es Übergangsfristen für bestehende Betriebe - und die nutzt die Universität, bestätigt Märtlbauer. 2011 hat er den Innovationspreis der deutschen Milchindustrie erhalten. Über die Übergangsfristen wird auf höchster politischer Ebene gestritten, von mindestens fünfzehn Jahren ist die Rede. Solange muss die Uni also nichts verändern.

Aber warum gibt die LMU nicht ein positives Beispiel und verzichtet auf die Kastenstände? Ein Neubau sei beantragt, sagt Märtlbauer, "aber wir sind ein Staatsbetrieb, und da dauern alle Baumaßnahmen lange." Wohin die Mittel fließen, ist gleich nebenan zu sehen: Dort wird ein millionenteures Institut für Mikrobiologie gebaut. Die ganze Tiermedizin soll nach Oberschleißheim umziehen. Da ist für die Ställe offenbar kein Geld mehr übrig. Aber die Schweine stünden ja auch nur "ein paar Tage" im Gitterkasten, sagt der Professor.