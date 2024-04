Das StuCafé in der Leopoldstraße bietet seit Kurzem nur noch vegetarische und vegane Speisen. Der neue Veggie-Döner lockt auch viele neugierige Fleischesser an. Weitere Cafés könnten dem Konzept folgen. Viele Münchner Studis finden das gut.

Von Katharina Haase

Schon von Weitem ist das grüne Banner sichtbar, das derzeit über dem Eingang der Haupt-Mensa an der Leopoldstraße hängt: "Veggie-Döner im StuCafé" steht da in großen Buchstaben. Direkt daneben in einer auffällig-bunt unterlegten Schrift: "jetzt neu".