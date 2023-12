Wie reagieren Kinder in Stresssituationen?

Ein Forscher-Team an der LMU untersucht, wie sich Depressionen der Eltern auf Kinder und Jugendliche auswirken. Eine App mit 500 Alltagsszenarien soll helfen, negative Denkmuster zu erkennen.

Von Nicole Graner

Eltern, die an einer Depression erkrankt sind, schaffen es oft nicht, ausreichend feinfühlig auf die Bedürfnisse ihrer Kinder einzugehen. In den depressiven Phasen fehlt einfach die Kraft dazu. Doch wie gehen die Kinder mit der Erkrankung von Mama oder Papa um? Wie sehr wird ihr Stresserleben davon beeinflusst? Diese Fragen untersucht die "KoKo-Studie", die an der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie der LMU München durchgeführt wird. Helfen könnte für eine genaue Untersuchung auch ein neu entwickeltes, App-basiertes Training - zur Stressverarbeitung der Kinder.