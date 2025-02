Matthias Tschöp wird der neue Präsident der Ludwig-Maximilians- Universität (LMU) in München . Das hat die SZ aus LMU-Kreisen sowie aus dem Ministerium für Wissenschaft und Kunst erfahren. Die Wahl durch den Hochschulrat unter dem Vorsitz des französischen Mathematikers Jean-Pierre Bourguignon fand am Donnerstagmorgen statt. Gleich aus dem ersten Wahlgang ging Tschöp mit einem klaren Ergebnis von 15 zu fünf Stimmen als Sieger hervor.

Tschöp löst den amtierenden Präsidenten Bernd Huber im Oktober nach 23 Jahren Amtszeit ab. Er setzte sich gegen seine Konkurrentin um den Posten, die Mathematikerin Francesca Biagini, durch. Nach einer durch den Hochschulratsvorsitzenden Bourguignon und den Senatsvorsitzenden, LMU-Professor Armin Nassehi, getroffenen Vorauswahl waren Biagini und Tschöp die einzigen verbliebenen Kandidaten. Mit Biagini hätte zum ersten Mal auch eine Frau an der Spitze der LMU stehen können.

Matthias Tschöp, einst selbst Student an der LMU, ist Medizinwissenschaftler und wurde vor allem durch seine Arbeit auf dem Gebiet der Diabetes- und Adipositas-Forschung bekannt. Uni-Erfahrung sammelte er unter anderem als Gastprofessor an der Yale University und der University of Cincinnati. Seit 2011 ist der 57-jährige Inhaber des Lehrstuhls für Stoffwechselerkrankungen an der Technischen Universität München (TU). Im Jahr 2012 erhielt er zudem die Alexander-von-Humboldt-Professur, die als einer der wichtigsten und am höchsten dotierten Wissenschaftspreise weltweit gilt. Mit Tschöp erhielt diese Auszeichnung erstmals ein Mediziner.

„Über die Entscheidung des Hochschulrats freue ich mich außerordentlich“, so Tschöp in einer offiziellen Mitteilung. Er werde sich als Präsident der LMU„gemeinsam mit allen Kolleginnen und Kollegen und mit meiner ganzen Kraft für eine erfolgreiche Zukunft dieser einzigartigen Spitzenuniversität und aller dort Studierenden einsetzen.“

Kritiker befürchteten im Vorfeld, dass die LMU unter der Führung von Tschöp weg von ihrer geisteswissenschaftlichen Prägung und hin auf einen wirtschaftsaffinen Kurs wie bei der TU getrimmt werden könnte.

Tschöp galt als der heimliche Favorit des bayerischen Wissenschaftsministers Markus Blume (CSU). Dieser zeigte sich nach der Wahl zufrieden. „Matthias Tschöp ist die Idealbesetzung für das Amt des LMU-Präsidenten – er vereint visionäre Führung mit starker Forschung. Als international führender Wissenschaftler seiner Disziplin und ebenso erfahrener wie erfolgreicher Wissenschaftsmanager bringt er alles mit, um die Exzellenzuniversität nach der Ära Huber weiter erfolgreich in die Zukunft zu führen“, heißt es in einem offiziellen Statement des Wissenschaftsministeriums. Zudem sagte Blume der SZ: „Ich habe das Gefühl, dass Professor Tschöp richtig Bock auf diese Aufgabe hat.“