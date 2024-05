Die Schriftstellerin Slata Roschal geht in einer Poetikvorlesung an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität mit dem Literaturbetrieb ins Gericht.

Von Antje Weber, München

Wird in einer Werkstatt gehobelt, dann fallen Späne. Und denkt man an einen Maschinenraum, so stellt man ihn sich in der Regel schmutzig vor, mit ölverschmierten Arbeitern womöglich, die ächzendes Getriebe bedienen.