Für eine heftig kritisierte Nahost-Veranstaltung an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) ist es das Aus: Die Münchner Hochschule nimmt einen Workshop mit dem Titel „The Targeting of the Palestinian Academia“, auf Deutsch „Die gezielte Bekämpfung der palästinensischen Wissenschaft“, aus dem Programm. Das geht aus einem Statement auf Anfrage der SZ hervor. Die mehrstündige Vortragsreihe sollte am 28. November am Lehrstuhl für Arabistik und Islamwissenschaft stattfinden, geplant waren Auftritte von vier Mitgliedern palästinensischer Universitäten samt anschließender Diskussion.