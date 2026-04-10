Die Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) hat den Journalistik-Professor Michael Meyen vorzeitig in den Ruhestand versetzt. So zumindest teilt es Meyen, gegen den es in den vergangenen Jahren zwei beamtenrechtliche Disziplinarverfahren gab, in einem Blogbeitrag auf einer von ihm mitbetriebenen Website mit. Unter der Dachzeile „In eigener Sache“ schreibt der 58-Jährige, die LMU habe ihm am 28. März „per Postzustellungsurkunde mitgeteilt, dass sie mich zum Monatsende in den Ruhestand versetzt“.