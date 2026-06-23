Der in den Ruhestand versetzte Journalistik-Professor wollte mit einer Klage die Reduzierung seines Ruhestandsgehalts wegen zweier Disziplinarverfahren verhindern. Bei der Richterin fand er offenbar wenig Gehör.

Er firmiert inzwischen als Prof. a.D., also außer Dienst. So steht es auf der Homepage der Ludwig-Maximilians-Universität, die den Kommunikationswissenschaftler Michael Meyen im März 2026 vorzeitig in den Ruhestand geschickt hat – eine Entscheidung, gegen die er nicht vorgegangen ist und die somit inzwischen bestandskräftig ist.