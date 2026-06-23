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Verhandlung in MünchenGericht erlaubt Kürzung der Bezüge von LMU-Professor Meyen

Lesezeit: 4 Min.

Michael Meyen, LMU-Professor im Ruhestand, klagte vor dem Verwaltungsgericht gegen die Kürzung seiner Dienstbezüge.
Michael Meyen, LMU-Professor im Ruhestand, klagte vor dem Verwaltungsgericht gegen die Kürzung seiner Dienstbezüge. Stephan Rumpf

Der in den Ruhestand versetzte Journalistik-Professor wollte mit einer Klage die Reduzierung seines Ruhestandsgehalts wegen zweier Disziplinarverfahren verhindern. Bei der Richterin fand er offenbar wenig Gehör.

Von Sebastian Krass

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Er firmiert inzwischen als Prof. a.D., also außer Dienst. So steht es auf der Homepage der Ludwig-Maximilians-Universität, die den Kommunikationswissenschaftler Michael Meyen im März 2026 vorzeitig in den Ruhestand geschickt hat – eine Entscheidung, gegen die er nicht vorgegangen ist und die somit inzwischen bestandskräftig ist.

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