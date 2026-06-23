Er firmiert inzwischen als Prof. a.D., also außer Dienst. So steht es auf der Homepage der Ludwig-Maximilians-Universität, die den Kommunikationswissenschaftler Michael Meyen im März 2026 vorzeitig in den Ruhestand geschickt hat – eine Entscheidung, gegen die er nicht vorgegangen ist und die somit inzwischen bestandskräftig ist.
Verhandlung in MünchenGericht erlaubt Kürzung der Bezüge von LMU-Professor Meyen
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Der in den Ruhestand versetzte Journalistik-Professor wollte mit einer Klage die Reduzierung seines Ruhestandsgehalts wegen zweier Disziplinarverfahren verhindern. Bei der Richterin fand er offenbar wenig Gehör.
Von Sebastian Krass
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