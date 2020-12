Interview von Julia Huber

Eine Postkarte hängt in Martina Roglers Türrahmen. "Wunder 400 Meter", steht darauf und ein Pfeil deutet in Richtung Tür. Wer zu Martina Rogler ins Büro kommt, hat gegen ein Wunder zumindest nichts einzuwenden. Rogler, 63, ist Hochschulpfarrerin und Seelsorgerin an der LMU in München. Bei ihr meldet sich, wer gerade zu kämpfen hat. Zum Beispiel mit Prüfungsangst, Aufschieberitis und dieses Semester besonders oft: Einsamkeit. Es ist, als wäre Roglers Sprechstunde ein Gradmesser für die Stimmung der Studierenden. Als die Uni vor gut 15 Jahren die Bologna-Reformen umsetzte, meldeten sich reihenweise verwirrte junge Menschen bei ihr. Jetzt, in der Pandemie, hat sie wieder jede Menge zu tun. Und zusätzlich fährt sie in die Anatomie.