Von Sebastian Krass

Check-in am First-Class-Schalter, Zugang zu einer Lounge, in der sich Wartezeiten mit Snacks und Drinks leichter ertragen lassen - und eine goldene Statuskarte: Mit dem Senator-Status bei der Lufthansa ist das Fliegen zweifelsohne um einiges komfortabler. Um diesen Vielflieger-Status zu verlängern, muss man 100 000 Statusmeilen in einem Jahr sammeln - oder man zahlt 2000 Euro. So hat es ein hochrangiger und hochdekorierter Physiker der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) und der Max-Planck-Gesellschaft (MPG) in den vergangenen Jahren dreimal gemacht. Abgerechnet hat der Professor die insgesamt 6000 Euro wie auch zahlreiche weitere Ausgaben, etwa für mehr als 60 Restaurantbesuche, über die Ultrafast Innovations GmbH (UFI), ein kleines Unternehmen mit Sitz in Garching, das LMU und MPG jeweils zur Hälfte gehört.