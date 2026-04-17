Eine große Aperol-Bar. Ein sehr langes Programm beim Jahresempfang des LMU Klinikums in der Großen Aula der Ludwig-Maximilians-Universität. Wie hängt beides zusammen? Bekannt ist: Der Programmteil war jedes Jahr kurzweilig, aber immer schon eine Herausforderung für den Sitzmuskel. Aber nie gab es eine Bar zum „Vorglühen“, wie der Bayerische Wissenschaftsminister Markus Blume in seinen Grußworten lobt. „Eine Innovation“, sagt er. Besonders, weil er ja um die zeitlich intensive Veranstaltung wisse.

Blume sollte recht behalten. Mehr als drei Stunden führt Markus Lerch, ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des LMU Klinikums, fast 700 geladene Gäste aus Politik und Wissenschaft durch den Abend. Launig, aber eben lang. Der Aperol kommt ins Spiel: Viele Gäste, besonders im ersten Rang der Aula, rüsten sich in weiser Voraussicht mit Gläsern des spritzigen „Blubberwassers“, um gut durchzuhalten.

Doch zurück zum Thema des Jahresempfangs: 200 Jahre LMU Klinikum. 1826 holte König Ludwig I. die Universität von Landshut nach München. Gut für die medizinische Fakultät. Denn sie bekam mehr Ressourcen und Infrastruktur. Heute versorgen an die 12 000 Beschäftigte aus mehr als 100 Ländern jährlich mehr als eine halbe Million Patientinnen und Patienten. Der Jahresumsatz beträgt gut 1,5 Milliarden Euro. Das LMU Klinikum zählt zu den Top 20 Krankenhäusern weltweit.

Das sei „ein Statement“, sagt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Er gesteht, dass er eigentlich Arzt werden wollte. Daraus sei aber nichts geworden, weil er kein Blut sehen könne. Das LMU Klinikum sei der Bayerischen Staatsregierung „extrem lieb“, aber auch „extrem teuer“. Und er gibt ein Versprechen: In Bayern werde nicht an der medizinischen Forschung gespart, „schon gleich gar nicht am LMU Klinikum“.

Philipp Seifert (rechts) erhält als 25-jähriger Physikstudent eine Krebsdiagnose. Heute ist er Assistenzarzt am LMU Klinikum und organisiert Segeltörns für Krebspatienten wie Yannic (links). Johannes Simon

Wie immer hat sich das Organisationsteam viel einfallen lassen, um zu zeigen, was das Klinikum ausmacht, was die Medizin heute leisten kann. Da ist der zehnjährige Magnus, der in seinem hellen Anzug auf der Bühne erzählt, dass er endlich abends wieder Fahrrad fahren kann, mehr sieht, als je zuvor. Seit seiner Geburt hat er eine Netzhautdystrophie, eine genetisch bedingte und fortschreitende Erkrankung, die das Sehvermögen stark einschränkt. Besonders, wenn es dunkel wird. Magnus erzählt, dass er abends immer gesagt hat: „Mama, jetzt bin ich blind, jetzt musst du mein Fahrrad nehmen!“. Mit sechs Jahren bekommt er am LMU Klinikum eine Gentherapie. Heute spielt der Schüler Fußball, fährt Ski. Und hat eine Sehkraft von 80 Prozent.

Da ist Philipp Seifert, der Physik studiert und vor seiner Masterarbeit die Diagnose Krebs erhält. Der damals 25-Jährige kämpft sich durch den Ausnahmezustand, macht seinen Abschluss und studiert noch Medizin. Heute ist er Assistenzarzt der Inneren Medizin am LMU Klinikum und organisiert Segeltörns für Krebspatienten. Wie für Yannic. Ihm habe der Törn geholfen, aus dem „Überlebensmodus“ herauszufinden.

Rosa Maria Dick von den Barmherzigen Schwestern (rechts) spricht über den Beginn der Pflege am LMU Klinikum. Johannes Simon

Generaloberin der Barmherzigen Schwestern, Rosa Maria Dick, erzählt zusammen mit den Pflegeexpertinnen Michaela Bayer und Sara Loy vom Beginn der Pflege am LMU Klinikum, von der Kraft, Menschen zu helfen. Der Pflegeberuf sei sinnstiftend. Und mache glücklich, sagen sie unisono.

Herzchirurg Bruno Reichert, der im Klinikum Großhadern 1981 seine erste Herztransplantation durchführte, wird am Ende des Abends für seine Verdienste mit der höchsten Auszeichnung des LMU-Klinikums ausgezeichnet: der Heinz-Goerke-Medaille. Da hatten schon viele Gäste die Aula verlassen. Um sich draußen in den Gängen zu stärken, zu unterhalten. 200 Jahre LMU Klinikum. Das hätte man gerne mehr gefeiert. Nicht nur im Sitzen.