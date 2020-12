Mit dem Jahreswechsel steht am LMU-Klinikum auch ein Chefwechsel an: Markus M. Lerch wird neuer Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender und löst damit Karl-Walter Jauch ab. Wie das bayerische Wissenschaftsministerium am Montag bekannt gab, übernimmt Lerch vom 1. Januar 2021 an die Leitung des Universitätsklinikums mit mehr als 10 000 Mitarbeitern in 48 Fachkliniken und Abteilungen. Der 63-jährige Rheinländer Lerch ist Internist, Gastroenterologe, Endokrinologe und Intensivmediziner. Bisher leitete er die Klinik für Innere Medizin A am Universitätsklinikum Greifswald; er ist außerdem Mitglied im Wissenschaftsrat des Bundes und der Länder. Karl-Walter Jauch ist seit Juni 2013 Ärztlicher Direktor des LMU-Klinikums. Zum Ende des Jahres geht er in den Ruhestand.