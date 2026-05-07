Mal angenommen, man lernt eine junge Frau kennen: Linda, 31 Jahre alt, unverheiratet, intelligent, ausgesprochen offen. Sie hat Philosophie studiert und war währenddessen stark an Fragen von Gerechtigkeit und Diskriminierung interessiert. Und sie nahm an politischen Aktionen teil. Was ist angesichts dieser Informationen plausibler: Dass Linda Bankangestellte ist? Oder dass sie Bankangestellte und in einer feministischen Bewegung aktiv ist?