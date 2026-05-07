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Udo Wachtveitl an der LMUWie gerecht ist das Recht?

Lesezeit: 2 Min.

Als Tatortkommissar Franz Leitmayr ist Udo Wachtveitl seit kurzem in Rente. Aber das Interesse für Recht, Gerechtigkeit und gute Geschichten ist dem Schauspieler geblieben.
Als Tatortkommissar Franz Leitmayr ist Udo Wachtveitl seit kurzem in Rente. Aber das Interesse für Recht, Gerechtigkeit und gute Geschichten ist dem Schauspieler geblieben. Robert Haas

Ein Neurowissenschaftler und der gerade verrentete Tatort-Darsteller sprechen an der LMU über menschliche Schwächen vor Gericht.

Von Linus Freymark

Mal angenommen, man lernt eine junge Frau kennen: Linda, 31 Jahre alt, unverheiratet, intelligent, ausgesprochen offen. Sie hat Philosophie studiert und war währenddessen stark an Fragen von Gerechtigkeit und Diskriminierung interessiert. Und sie nahm an politischen Aktionen teil. Was ist angesichts dieser Informationen plausibler: Dass Linda Bankangestellte ist? Oder dass sie Bankangestellte und in einer feministischen Bewegung aktiv ist?

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