Hochschule in München

Monika Aidelsburger hat schnell studiert, war ein Jahr in Paris und ist durch Asien gereist.

Monika Aidelsburger hat Physik studiert, obwohl man ihr von diesem Fach abgeraten hatte. Heute ist sie die jüngste Professorin an der LMU.

Monika Aidelsburger ist Quantenphysikerin. Sie hat Physik an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) studiert und arbeitete nebenbei am Max-Planck-Institut für Quantenoptik. Seit vergangenen Sommer ist sie Professorin an der LMU - mit 32 die derzeit jüngste dort.