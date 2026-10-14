Für Katja Weitzel war es keine Frage nach dem ob, sondern nach dem wann. Hacker sind schließlich findige Kerle, die den Sicherheitsvorkehrungen oft einen Schritt voraus sind. Dass irgendwann einmal auch Bayerns größte Hochschule zu den Opfern der digitalen Angreifer zählen würde, lag für Weitzel deshalb auf der Hand. „Es hat niemanden überrascht“, sagt die SPD-Abgeordnete am Mittwoch im Bayerischen Landtag. Die Frage sei nur: Welche Konsequenzen zieht man aus der Hackerattacke an der Münchner Ludwig-Maximilians- Universität (LMU), bei der rund 600 000 Datensätze abgeflossen sind?

Im Wissenschaftsausschuss des Landtags ist das eine Frage, die die Abgeordneten quer durch die Fraktionen beschäftigt. Eine „ganz schwierige Situation“ stellt die Grünen-Abgeordnete Verena Osgyan mit Blick auf die IT-Sicherheit an Bayerns Hochschulen fest. Und Stephan Oetzinger von der CSU konstatiert, die Menge der abgeflossenen Daten sei „schon sehr, sehr eklatant“.

Die Abgeordneten wollen deshalb bei der IT-Sicherheit an den Hochschulen im Freistaat nachrüsten. Am Mittwoch stimmte der Wissenschaftsausschuss einstimmig einem Antrag aus den Reihen der SPD-Fraktion zu, der eine Evaluierung des Status quo forciert, aus der dann weitere Schritte und sinnvolle Investitionen abgeleitet werden sollen. Denn nicht nur Bayerns größte Universität in München ist Cyberangriffen ausgesetzt: Das Problem betrifft alle Hochschulen im Freistaat genauso wie andere öffentliche Einrichtungen. Erst am Wochenende hatte eine Cyberattacke die Stadtverwaltung in Eichstätt lahmgelegt.

Eine hundertprozentige Sicherheit könne trotz weiterer Maßnahmen wohl nie gewährleistet werden, erklärt Weitzel. Dennoch müsse man sich Gedanken darüber machen, wie man einen Großteil der Angriffe vereiteln könne, so die SPD-Abgeordnete. Und ihre Kollegin Osgyan von den Grünen stellt klar, dass es darum gehe, die Resilienz von Bayerns Hochschulen zu stärken.

Bei dem Hackerangriff auf die LMU Mitte September hatten sich bislang unbekannte Cyberkriminelle Zugang zu den Stammdaten von rund 600 000 Studentinnen und Studenten verschafft. Neben Namen, Adressen und Telefonnummern zählen nach Auskunft der Universität dazu teilweise auch Finanzdaten oder Daten zur Krankenversicherung. Wer für die Cyberattacke verantwortlich ist, bleibt weiter unklar. Bislang gibt es weder ein Bekenner- noch ein Erpresserschreiben. Die LMU teilte kürzlich mit, man gehe von externen Angreifern aus.

Anders als Einrichtungen der kritischen Infrastruktur wie zum Beispiel Kraftwerke gelten Hochschulen nicht als primäres Angriffsziel von Hackern. Dennoch gibt es immer wieder Attacken. Die meisten können zwar abgewehrt werden, dennoch haben die Hacker immer wieder Erfolg. Neben dem großen Datenleck an der LMU gab es in diesem Jahr auch kleinere Cybervorfälle an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und an der Hochschule München.