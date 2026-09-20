Ernsthafter Datenschutzvorfall an einer von Deutschlands größten Hochschulen: Ein bisher unbekannter Hacker hat auf persönliche Daten zugegriffen, die im Rahmen der Immatrikulation an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) abgegeben wurden. Das teilt die Uni auf ihrer Internetseite mit. „Derzeit müssen wir davon ausgehen, dass diese Daten auch abgerufen wurden“, heißt es dort.

Betroffen seien etwa Informationen über Name, Geburtsdatum, Kontaktdaten und Bankdaten, „grundsätzlich möglich ist auch eine Betroffenheit der Krankenversicherungsnummer“. Auch Bafög-Daten und Angaben zu bisherigen Schul- und Studienabschlüssen könnten abgeflossen sein, ebenso wie Informationen, die für eine Beurlaubung relevant seien. „Ausdrücklich nicht betroffen sind Prüfungsinformationen der LMU oder konkrete Angaben zu Studieninhalten und individuellen Leistungen“, teilt die LMU mit.

Wie viele und welche Personen von dem möglichen Datendiebstahl betroffen sein könnten und welches Ausmaß dieser genau hat, steht nach Angaben der LMU bisher nicht fest. Die Untersuchungen liefen noch, heißt es. „Es gibt derzeit keine Anhaltspunkte dafür, dass Daten aus dem Angriff veröffentlicht oder anderweitig missbräuchlich verwendet wurden.“ Spezialisten würden „einschlägige Portale im sogenannten Darknet“ beobachten.

Aufgefallen sei der Hackerangriff am 16. September, also am vergangenen Mittwoch, das betroffene System sei sofort heruntergefahren worden. Manipulationen an den Daten habe man verhindern können. Bereits abgegebene Immatrikulationen seien gesichert. Im Laufe der nächsten Tage sollen auch neue Einschreibungen wieder möglich sein, die Fristen würden entsprechend verlängert, schreibt die LMU.

Die LMU rät möglicherweise betroffenen Personen zu besonderer Aufmerksamkeit, etwa bei Anhängen zu eingehenden E-Mails oder Kontaktversuchen. „Geben Sie insbesondere keine Bankdaten oder Passwörter preis“, warnt die Uni.

Weitere Informationen finden Sie hier auf der Website der LMU.