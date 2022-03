Sandstein, viel Grün und ein "Schaufenster zur Wissenschaft: Für die Geo- und Umweltwissenschaften der LMU wird ein Neubau errichtet. Das Gebäude in der Ludwigsvorstadt soll mit 279 Millionen Euro fast doppelt so viel kosten wie geplant.

Von Julian Raff

Im Uni- und Klinikquartier zwischen Landwehr- und Lindwurmstraße dominiert nüchterne Nutzarchitektur, abgesehen von Ausnahmen wie dem markanten Rundbau der LMU-Anatomie an der Kreuzung Pettenkofer/Schillerstraße. Nördlich gegenüber soll nun bis Ende des Jahrzehnts ein neues Forschungszentrum mit Schau- und Lehrwert für die breite Öffentlichkeit entstehen: Das künftige Domizil des LMU-Departments Geo- und Umweltwissenschaften fällt in der nun gewählten Planvariante spektakulärer aus als der Vorgängerentwurf und könnte am Ende knapp doppelt so viel kosten wie zunächst veranschlagt - nicht aufgrund der Umplanung, sondern durch die Kostenexplosion im Baugewerbe.