Hunde und Menschen
Worum geht es? Um die Genome, also die Erbgutinformationen von Menschen und Hunden.
Lesezeit: 8 Min.
Mini-Roboter aus DNA, Putins Rethorik und eine Hymne an Babylon: Was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Ludwig-Maximilians-Universität im Jahr 2025 herausgefunden haben.
Von René Hofmann
Worum geht es? Um die Genome, also die Erbgutinformationen von Menschen und Hunden.
In einer Münchner Kita sollen Kinder gedemütigt und geschlagen worden sein. Monatelang. Von mehreren Betreuerinnen. Über einen ungeheuerlichen Verdacht – und was passiert, wenn ein solcher aufkommt.
Lesen Sie mehr zum Thema