Verdacht auf Kindesmisshandlung in Kita : „Da war ich sicher, dass meine Tochter auch betroffen ist“

In einer Münchner Kita sollen Kinder gedemütigt und geschlagen worden sein. Monatelang. Von mehreren Betreuerinnen. Über einen ungeheuerlichen Verdacht – und was passiert, wenn ein solcher aufkommt.