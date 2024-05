Restaurierte Brunnen vor der LMU:"Erinnert mich an die Tribute von Panem"

Vor dem Hauptgebäude der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) herrscht an diesem Montagmorgen eine gewisse Ratlosigkeit vor. "Auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig", heißt es von einer kleinen Gruppe junger Studierender. Mit Skepsis beäugen sie die beiden Doppelschalenbrunnen am Geschwister-Scholl Platz. Grellgrün funkeln die Fontänen dort in der Sonne. "Erinnert mich an die Tribute von Panem. Imposant und etwas peinlich", fügt eine junge Frau hinzu.

Ein paar Schritte weiter fällt das Urteil ganz anders aus. Mit Stolz blickt eine Ansammlung an Anzugsträgern auf die Fontänen. Um den Beginn der Wasserspiele einzuleiten, haben sich Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) und LMU-Präsident Bernd Huber vor einem der Brunnen eingefunden. Anlass der Feierlichkeit ist vor allem die erst kürzlich abgeschlossene Restaurierung.

Nach einem Jahr Ummantelung können Passanten sowie Studierende und Mitarbeitende der Universität wieder ungestört einen Blick auf die denkmalgeschützten Wasserspender werfen. Erbaut in den Jahren 1842 und 1844 unter König Ludwig I. gelten die großen Fontänen als Wahrzeichen der LMU und sind ein beliebtes Fotomotiv für Studienabsolventen.

Schwerpunkt der Arbeiten sei eigentlich das Innenleben der Brunnen gewesen, erzählt Matthias Fahrmeir, der als Leiter des Dezernats Liegenschaften und Technik der LMU an dem Projekt beteiligt gewesen ist. "Da ist mehr Wasser nach innen als nach außen geflossen", sagt Fahrmeir über den Zustand vor der Sanierung, die Leitungen hätten dringend abgedichtet werden müssen.

Der markante Farbton sei tatsächlich derselbe wie davor — bloß eben noch nicht witterungsbedingt korrodiert. Analysen des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege hätten 15 unterschiedliche Farbschichten zu Tage gebracht, doch letztlich habe man sich für den Anstrich aus der Nachkriegszeit entschieden. Mit der Zeit werde sich das frische Grün wieder in einen Bronze-Patina-Ton verwandeln.

Auch in Sache Nachhaltigkeit habe man Fortschritte erzielen können. "Für die Beleuchtung werden abschaltbare, stromsparende LEDs verwendet", berichtet er. Zudem habe ein Brunnen durchaus positive Auswirkungen auf die Luftfeuchtigkeit in der Umgebung, so der Dezernatsleiter.

Sina und Eva hingegen bezweifeln einen positiven Mehrwert. "In der Uni beschäftigen wir uns mit Wasserknappheit, und draußen vor der Tür wird Trinkwasser in die Luft geschossen", bemängeln die Studentinnen. In der Tat stammt der Inhalt der Brunnen aus Leitungen des Hauptgebäudes — auch wenn darauf verzichtet werden sollte, den Durst dort zu stillen.

Die Kosten in Höhe von zwei Millionen Euro, welche hauptsächlich vom Freistaat übernommen wurden, sehen die beiden Studentinnen ebenfalls kritisch: "Das Geld sollte eher in die Bildung gesteckt werden, davon würden wir mehr profitieren." Farblich wurde dafür zumindest ihr Geschmack getroffen. "Sie ist halt noch neu, das wird sicherlich besser", gibt sich Eva versöhnlich.

Detailansicht öffnen Vier Mann, ein Knopf: LMU-Präsident Bernd Huber, Wissenschaftsminister Markus Blume, Generalkonservator Mathias Pfeil und Thomas Jenkel, der Leiter des Staatlichen Bauamtes, geben das Signal "Wasser marsch!". (Foto: Robert Haas)

Mittlerweile haben sich neben LMU-Präsident Huber und Wissenschaftsminister Blume auch Generalkonservator Mathias Pfeil und Thomas Jenkel vom Staatlichen Bauamt vor einem der Brunnen eingefunden. Gemeinsam wollen die vier den großen Knopf drücken, der die Wasserspiele starten soll.

Verzögert wird der große Moment jedoch durch eine Handvoll junger Demonstrierender. Palästinensertüchern um die Köpfe gewickelt, hatte sich die kleine Gruppe zuvor positioniert. Eine Konfrontation bleibt indes aus — der Bitte sich zu entfernen, wird zügig nachgekommen. Auf Fragen der SZ wird die Gruppe anschließend nicht antworten.

Detailansicht öffnen Nutzten die Gelegenheit für eine unangemeldete Pro-Palästina-Demonstration: mehrere Aktivistinnen und Aktivisten. (Foto: Robert Haas)

Nach einem beherzten Druck auf den Knopf sprudelt es dann aus beiden Doppelschalenbrunnen hervor. LMU-Präsident Bernd Huber ist zufrieden. "Ein Großteil der Studierenden und Forschenden geht hier tagtäglich vorbei", sagt er, endlich könne sich der Platz wieder sehen lassen. Ihn selbst werde man aber wahrscheinlich nicht mit einem Bier oder in Badehose davor antreffen.