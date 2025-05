Der Trambahn-Verkehr an der Kreuzung Aschauer/Ständlerstraße wird einige Tage gestört sein: Am Montagnachmittag hat ein Lkw-Fahrer mit dem an seinem Wagen angebrachten Aufbaukran die Oberleitung der Straßenbahn abgerissen, die MVG schätzt die Reparaturzeit auf drei Tage.

Wie die Polizei berichtet, fuhr der Lastwagen gegen 15 Uhr auf der Ständlerstraße in Ramersdorf stadtauswärts. Als er in die Aschauer Straße abbiegen wollte, riss er mit dem nicht korrekt eingefahrenen Kran die Oberleitung ab. Nach Zeugenbeobachtungen stieg der Fahrer aus, besah den Schaden und fuhr dann in die entgegengesetzte Richtung, also stadteinwärts davon.

Die herunterfallende Stromleitung beschädigte mehrere geparkte und fahrende Autos. Auf dem Smart eines 92-jährigen Münchners blieb die Leitung liegen. Glücklicherweise versuchten Fahrer und Beifahrer nicht, aus dem Auto auszusteigen. Erst als die Stromzufuhr unterbrochen war, konnten sie das Auto verlassen.

Von dem flüchtigen Lkw ist nur die Farbe bekannt: rot. Die Polizei sucht jetzt Zeugen des Unfalls. Der Schaden, vor allem an der Oberleitung, wird auf mehrere 100 000 Euro geschätzt.