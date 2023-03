Von Bernd Kastner

Einen Monat hatten sie zusammen, dann ist er gegangen. Es ist jetzt drei Jahre her, dass er auf der Welt war, und Livia Mayer will von den gemeinsamen Tagen mit ihrem Sohn erzählen. Vom Moment, als der erste Notarzt die Wohnung betritt, bis zum Tag, den sie seinen vierten Geburtstag nennt, einen Donnerstag, da wurde ihr Sohn vier Wochen alt. Am nächsten Tag ist er gestorben, es war der 6. März 2020.