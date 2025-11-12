Neunundzwanzig Sekunden später klebt das faltenfreie erste Stück oben an der Litfaßsäule und Dennis Elbing steigt kurz von seiner Leiter, um den noch zusammengefalteten zweiten Teil des dreiteiligen Plakats in die Hand zu nehmen. 30 Jahre Routine, Zehntausende Plakate, Tausende Kilo Leim, Tausende Male Leiterstufen hoch und wieder runter – Elbing ist vielleicht einer der erfahrensten und besten Plakatierer der Welt, mit Sicherheit der Stadt München.
Plakatierer in Deutschlands Litfaßsäulen-HauptstadtDer Mann, der München zukleistert
Mit 2000 Litfaßsäulen hat München die meisten in ganz Deutschland. Plakatierer Dennis Elbing über die eindrücklichste Werbung, wo die teuersten Säulen stehen – und was er nicht aufhängt.
Von Philipp Crone
