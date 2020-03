Mal zwei Monate in Kanada verbringen? Da lässt sich vielleicht etwas machen: Das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst hat auch in diesem Jahr wieder ein Aufenthaltsstipendium für die Maison de la littérature in der Stadt Québec ausgeschrieben. Bis zum 1. April können sich Schriftsteller, Comic- und Graphic-Novel-Zeichner und literarische Übersetzer für das mit 3000 Euro dotierte und für den Zeitraum September und Oktober anvisierte Stipendium bewerben (weitere Informationen unter stmwk.bayern.de). Bewerber sollten einen Wohnsitz in Bayern und englische Sprachkenntnisse vorweisen können. Parallel ist ein Stipendium für einen kanadischen Gast im Oberpfälzer Künstlerhaus Schwandorf ausgeschrieben.