Aktuell ist über das Kulturreferat das Arbeitsstipendium Literatur ausgeschrieben. Das mit 6000 Euro dotierte Stipendium richtet sich an Autorinnen und Autoren, die sich mit ihrem Werk bereits literarisch ausgewiesen haben und im Literaturbetrieb in Erscheinung getreten sind. Dazu zählen zwei Veröffentlichungen, die nicht im Eigen- oder Selbstkostenverlag sowie nicht als Book on demand oder im Internet erschienen sind. Das Projekt sollte zudem deutschsprachig und bis Ende des Ausschreibungsjahres unveröffentlicht sein. Es werden in erster Linie Prosaprojekte aller Genres berücksichtigt, aber auch anspruchsvolle Lyrikprojekte werden in die Auswahl einbezogen. Noch bis Donnerstag, 26. März, werden Bewerbungen angenommen.