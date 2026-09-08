Deutsch-ukrainisches Literaturprojekt„Ich hätte heulen können, als ich die Menschen dort sah“

Beim Schriftstellertreffen in der Ukraine spricht Verena Nolte mit Kriegsinvaliden, die schreibend lernen, ihre Traumata zu verarbeiten. Ein ukrainischer Kollege liest seinen Text – dann muss er zurück an die Front.

Es fällt doch auf, wie viel wir alle während dieses furchtbaren Kriegs lachen. Vielleicht nicht gerade vor ausländischen Reportern, die meistens erwarten, dass eine ukrainische Frau Verzweiflung oder Heldentum an den Tag legt. Die Wahrheit ist, dass wir manchmal, wenn wir des Weinens müde sind oder einfach nicht weinen können, wie verrückt lachen, als wollten wir beweisen, dass wir da sind, wir Ukrainerinnen, und noch am Leben.