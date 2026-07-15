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Literaturpreis für Friedrich AniFachmann für Vermissungen

Lesezeit: 3 Min.

Wenn das Dunkle auf das Helle trifft: Friedrich Ani  bei der Preisverleihung im Literaturhaus München.
Wenn das Dunkle auf das Helle trifft: Friedrich Ani  bei der Preisverleihung im Literaturhaus München. Stephan Rumpf

Wo Trotz und Glück zusammenfinden: Schriftsteller Friedrich Ani erhält den Literaturpreis der Stadt München. Und am Ende des Abends fließen Tränen.

Von Antje Weber

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Wer an diesem Abend seine Einladungskarte griffbereit hat, ist im Vorteil: Sie ist nützlich, um sich Luft zuzufächeln im vollen Literaturhaus-Saal, dessen Klimaanlage der Hitze nur mit Mühe trotzt. „Bedrohlich“ schaue das aus, wird Friedrich Ani an diesem Dienstagabend später auf dem Podium mit Blick aufs Publikum sagen. Und sein „bestes Sakko“, das er mitgenommen hat, lieber nicht anziehen, „es transpiriert kaputt“.

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