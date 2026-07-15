Wer an diesem Abend seine Einladungskarte griffbereit hat, ist im Vorteil: Sie ist nützlich, um sich Luft zuzufächeln im vollen Literaturhaus-Saal, dessen Klimaanlage der Hitze nur mit Mühe trotzt. „Bedrohlich“ schaue das aus, wird Friedrich Ani an diesem Dienstagabend später auf dem Podium mit Blick aufs Publikum sagen. Und sein „bestes Sakko“, das er mitgenommen hat, lieber nicht anziehen, „es transpiriert kaputt“.