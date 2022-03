Tupoka Ogette spricht täglich über Rassismus - als Antirassismus-Vermittlerin. "Sprechen lernen über Rassismus ist wie ein Muskel, den wir als Gesellschaft trainieren müssen", sagt sie. Ogette bietet Kurse an, in denen sie rassismuskritisches Denken schult und sie schreibt Bücher, die auf ihren Kursen beruhen. 2017 erschien ihr Bestseller "Exit Racism", in dem es um die Entstehungsgeschichte und die unsichtbaren Strukturen von Rassismus geht. Soeben kam ihr zweites Buch "Und jetzt du" heraus, in dem sie Anregungen gibt, wie man lernen kann, rassismuskritisch zu leben. Im Münchner Literaturhaus ist sie nun zu diesem Thema eingeladen. An diesem Montag, 14. März, spricht sie mit dem Autor und taz-Journalisten Daniel Schulz. Die Saalkarten sind bereits ausgebucht, Online-Tickets für das Gespräch sind aber erhältlich.

