Kent Nagano ist ein Vielflieger. So ist das nun mal im Leben von Stardirigenten, zumal wenn sie Orchester auf zwei Kontinenten leiten und gefragt sind in den Konzertsälen dieser Welt. Auf einem dieser Flüge geriet der gebürtige Kalifornier in ein Musikvideo der isländischen Pop-Sirene Björk und war so hingerissen von ihrer Ausnahmestimme, dass er sie später zum Verbier Festival einlud. Besondere Begegnungen wie diese haben Nagano, der von 2006 bis 2013 als Generalmusikdirektor die Bayerische Staatsoper leitete und heute Chefdirigent in Hamburg ist, als Menschen und Künstler geprägt. In seinem neuen Buch "10 Lessons of my life. Was wirklich zählt", das er am Dienstag, 19. Oktober, im Münchner Literaturhaus im Gespräch mit Inge Kloepfer vorstellt, widmet er ihnen amüsante und liebevolle Porträts.

Kent Nagano, "10 Lessons of my life. Was wirklich zählt", Dienstag, 19. Oktober, 20 Uhr, Literaturhaus, Saal und Live-Stream, Tickets: www.literaturhaus-muenchen.de, Telefon 0180/6700733