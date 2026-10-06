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„Imaginarium“ im LiteraturhausEine Ausstellung als Gegenzauber zur digitalen Welt

Lesezeit: 3 Min.

Hinter diesem Drachenmaul verbirgt sich ein Rätsel: eine der vielen Wunderkammern des „Imaginariums“ im Literaturhaus.
Hinter diesem Drachenmaul verbirgt sich ein Rätsel: eine der vielen Wunderkammern des „Imaginariums“ im Literaturhaus.
Foto: Antje Weber

Wer Digital Detox braucht, sollte das „Imaginarium“ im Literaturhaus München besuchen: Die fantasievolle Welt, die Prager Künstler hier entstehen lassen, ist für Kinder und Erwachsene gedacht.

Von Antje Weber

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Eine Truppe von Holzfiguren und Marionetten bewacht den Eingang, den größten wachsen Äste wie Antennen aus dem Kopf. Auf einem kunterbunten Fensterbild klettert ein kleines Pferd auf einen Stapel Bücher, während ein großes aus Holz zum Beklettern einlädt. Doch vielleicht erst einmal schauen, welche Tiere und Sensationen hinter der nächsten Ecke warten? Und schon ist man im Wald gelandet, in einem Irrgarten der Fantasie.

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