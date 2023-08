Von Jürgen Moises

Fangen wir ganz groß und grundsätzlich an, mit dem was Liebe eigentlich ist. Und zwar in den Worten von Victor Hugo: "Das größte Glück des Lebens ist die Liebe, das größte Unglück des Lebens ist die Liebe." Noch eine Definition: "Das Lächeln, das nach einem Lächeln fleht - das ist die ganze Liebe." Und dann noch ein Umschreibung in Form von Verben: "Glauben, hoffen, sich freuen, träumen, lächeln, atmen, fühlen, seufzen, wollen, können: All diese Worte kann man in einem Wort zusammenfassen: lieben." Der französische Schriftsteller hat diese Definitionen in den Jahren 1833 und 1834 in seinen "Carnets d'amour" niedergeschrieben. In Frankreich kamen seine "Notizbücher der Liebe" im letzten Jahr erstmals heraus. In Deutschland wurden sie bisher nicht veröffentlicht.