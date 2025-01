An einem schweren Holztisch in der Tolstoi Bibliothek sitzen Natalka Sniadanko und Tanja Dückers. Die beiden Schriftstellerinnen kennen sich schon länger, in den vergangenen Jahren standen sie im regen Briefaustausch. Es waren Briefe über den Krieg und das Leben, über Nachrichtenmüdigkeit und Rückhalt. Denn Natalka Sniadanko stammt aus der Ukraine . Kriegsbedingt lebt sie mit ihren Kindern in Deutschland, ihr Mann kämpft in der Heimat.

An diesem Abend im Januar lesen die beiden Frauen nicht nur aus diesem Briefaustausch vor. Sie spinnen ihre Gedanken weiter.„Liebe Natalka, vielen Dank für Deinen empathischen, klugen Brief, der mich sehr nachdenklich gemacht hat“, liest Dückers aus ihrem zweiten Brief von Dezember 2022 vor. Sie schrieb ihn im Rahmen des Projekts „Weiter Schreiben“, das Autorinnen und Autoren aus Kriegsgebieten die Ankunft in Deutschland und im deutschen Literaturbetrieb erleichtert. Dückers schreibt von ihrer Unwissenheit. Zu wenig habe sie sich vor dem Krieg mit der Ukraine befasst, zu viel „Blindheit und Ignoranz an den Tag gelegt“.

Ob in Deutschland inzwischen mehr Wissen über die Ukraine bestehe, überlegen die beiden Schriftstellerinnen. Dückers spricht von Apathie, meint aber auch, dass die Ukraine durch die ständige Konfrontation in den Medien doch „schon sehr viel näher“ gerückt sei. Sniadanko beobachtet schon seit Jahren, wie das Interesse für die Ukraine wie in Wellen kommt und geht.

„Empathie wird rar und kostbar [...], jeder braucht sie für sich“, liest Sniadanko aus einem bisher unveröffentlichten Roman vor. Offen kritisiert sie die Bewunderung des imperialen Größenwahns Russlands in der westlichen Welt, die fehlende Differenzierung von slawischen und russischen Kulturräumen. Im Gespräch führt sie die Gedanken weiter aus. Sie plädiert für die Erweiterung der Ukrainistik in Deutschland und kritisiert, dass die Slavistik an deutschen Universitäten häufig mit der Wissenschaft zur russischen Sprache und Literatur gleichgesetzt wird.

Wie es sei, im Exil zu schreiben, fragt Dückers. „Ich konnte kaum etwas schreiben, was nicht aktuell war“, sagt Sniadanko über die Zeit kurz nach der russischen Invasion. Nur über Krieg schreiben wollte sie aber auch nicht – und lief Gefahr, mit dem Schreiben aufzuhören. Irgendwann jedoch stellte sie fest, dass sie so nur Russland in die Karten spielt. „Wenn wir nicht schreiben, haben wir den Krieg schon verloren. Weil wir zum Schweigen gebracht worden sind.“ Für Sniadanko bietet Literatur die Möglichkeit, den Krieg zu verdrängen und zu verarbeiten. Und damit ist die Autorin nicht allein: Die Menschen in der Ukraine lesen viel Literatur, um dem Kriegsalltag zu entkommen. Seit Kriegsbeginn werden mehr Bücher gekauft als zuvor, so viele, dass sogar höhere Auflagen produziert werden müssen.

„Die Kulturlandschaft in der Ukraine boomt“

Auch wenn viele Landschaften der Ukraine verwüstet sein mögen: „Die Kulturlandschaft in der Ukraine boomt“, berichtet Sniadanko. Aber das ist nicht überall gleich. In Charkiw, im Osten nahe der russischen Grenze und somit im Kriegsgebiet, setzen Kulturschaffende alles daran, den Kulturbetrieb irgendwie weiterzuführen. In Lwiw „genießt“ man hingegen, dass nun „die besten Kunstschaffenden in der Stadt sind“, die aus anderen Teilen der Ukraine in den Westen geflohen sind. Während die Texte ukrainischer Schreibender im Heimatland groß rezipiert werden, finden die Autorinnen und Autoren in Deutschland jedoch nur wenig Anklang. Verlage zeigen wenig Interesse, Übersetzende fehlen. Mit einem Lichtblick endet die Veranstaltung in der Tolstoi Bibliothek nicht – einer Bibliothek voll russischsprachiger Bücher und Kultur, die wenig Platz für die ukrainische lässt. Das Gespräch zwischen Tanja Dückers und Natalka Sniadanko jedoch wirkt nach.

Noch drei weitere Veranstaltungen soll es in der Reihe „Schreiben im Exil“ geben. Am 5. Februar treffen die eritreische Journalistin Yirgalem Fisseha Mebrahtu und die Schriftstellerin Tanja Kinkel aufeinander. Mebrahtu, die sechs Jahre im Gefängnis verbrachte, lebt seit 2018 im Exil in München. Am 18. Februar kommen die Schriftstellerin Lena Gorelik und der syrische Autor Yamen Hussein zusammen, um über Hoffnungen und Ängste im Exil zu sprechen. Die Reihe endet am 12. März mit Maria Stepanova und Christian Zehnder, einer aus Russland stammenden Autorin und einem Professor für Slavische Literaturwissenschaft an der Universität Bamberg. Im Exil zu leben, ist nicht einfach. Doch diese Reihe zeigt: Schreiben und Austausch helfen.

Schreiben im Exil, weitere Termine: 5. Februar, 18. Februar, 12. März, 19.30 Uhr, Tolstoi Bibliothek, Aldringenstraße 4, Tickets nur an der Abendkasse