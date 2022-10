Jahr für Jahr fördert die Landeshauptstadt München etablierte Schriftstellerinnen und Schriftsteller mit dem Tukan-Preis und zwei Arbeitsstipendien. 2022 dürfen sich Martin Kordić, Alexandra Blöchl und Jovana Reisinger freuen. Kordić erhält für seinen im Sommer erschienenen Roman "Jahre mit Martha" die Auszeichnung für eine sprachlich, formal und inhaltlich herausragende literarische Neuerscheinung. Dotiert ist der Tukan-Preis mit 8000 Euro. Blöchl und Reisinger bekommen jeweils ein Arbeitsstipendium für ein anspruchsvolles literarisches Projekt, ebenfalls dotiert mit jeweils 8000 Euro. Über die Vergabe hat der Kulturausschuss auf Empfehlung einer Jury entschieden.

"Ein Buch, das man langsam lesen will, damit es länger hält. Oder gleich zweimal", urteilte die Jury über den vielschichtigen Liebes- und Gesellschaftsroman "Jahre mit Martha". "Kordićs Sprache ist nur scheinbar schlicht, dabei vielschichtig und still wie tiefes Wasser. Die Dramaturgie ist unaufdringlich klug."

Die Bücher von Blöchl und Reisinger sind dagegen erst am Entstehen: In dem Drama "Marie aus dem Meer" gehe es "um Körperlichkeit und Scham, um die Enge eines vorgefertigten Lebens, um Rivalität unter Geschwistern und die Folgen einer existenziellen Verunsicherung", so die Jury. Blöchl hat bisher unter den Pseudonymen Anne Sanders und Lea Coplin sowie unter ihrem Geburtsnamen Alexandra Pilz veröffentlicht. Die 15 Kurzgeschichten in Reisingers Erzählband "Großes Zucker Sahne Dilemma" kreisen "um das Thema einer patriarchalen Gesellschaft, in der tradierte Rollenzuschreibungen, neoliberale Versprechen und kapitalistische Druckmechanismen die Gegenwart ihrer Figuren prägen." Reisinger prägt als Autorin ("Spitzenreiterinnen"), Regisseurin und Künstlerin seit Jahren die Münchner Kulturszene.