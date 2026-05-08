Ein beliebter Witz im Russland der Neunzigerjahre ging so: „Stehen zwei Killer im Hausflur und warten auf ihr Opfer. Eine Stunde vergeht, zwei. Da sagt der eine zum anderen: ‚Wo bleibt der denn nur? Ihm wird doch hoffentlich nichts zugestoßen sein?‘“ Diesen Witz, eindeutig dem schwarzen Humor zuzurechnen, erzählt Irina Scherbakowa in ihrem Buch „Der Schlüssel würde noch passen“. Die realen Begebenheiten, von denen sie ansonsten berichtet, kommen dem Witz zum Teil leider recht nahe.

Die Historikerin und Publizistin, Mitgründerin der Menschenrechtsorganisation Memorial und Friedensnobelpreisträgerin 2022, lebt heute im Exil in Berlin. In ihrem Buch, das für den Deutschen Sachbuchpreis 2026 nominiert ist, blickt Irina Scherbakowa unter anderem auf die Jahre der Perestroika zurück – Erinnerungen einer Zeitzeugin, die auch zur Gegenwart viel zu sagen hat. In einem SZ-Podcast vor Kurzem etwa befragt, ob sich Europa vor Putin fürchten müsse, antwortete sie bündig „Ja“; eine Frage, die sie wohl auch bei ihrer Lesung im Literaturhaus am 21. Mai erwartet.

Podcast: „Auf den Punkt“ : Friedensnobelpreisträgerin Scherbakowa: „Putin baut eine Vergangenheit, die es nie gab“ Irina Scherbakowa von der russischen Menschenrechtsorganisation „Memorial“ im Gespräch über Putins Krieg - und „die größte politische Emigration nach der Oktoberrevolution“. Von Lars Langenau ...

Die Vergangenheit erklären und daraus für die Gegenwart lernen: Dazu lassen sich im Münchner Literaturprogramm für den Mai etliche Beispiele finden, unter anderem die Erinnerung an die Bücherverbrennungen der Nationalsozialisten am 10. Mai auf dem Königsplatz. Den Lesemarathon eröffnet um 11 Uhr der neue Oberbürgermeister Dominik Krause.

„Wir waren die Zukunft“ – unter diesem Titel blickt ein Buch von Yael Neeman auf die Geschichte der Kibbuz-Bewegung als die eines utopischen Sozialexperiments. Der Klassiker von Neeman wurde nun erstmals von Lucia Engelbrecht für den Berliner Altneuland Verlag ins Deutsche übersetzt, das erste hebräische Verlagshaus außerhalb Israels seit 1948 (Jüdisches Gemeindezentrum, 13. Mai).

Einen Blick in die Vergangenheit, die unsere Gegenwart prägt, bietet auch das Archiv der Publizistin Rachel Salamander, die 1982 mit ihrer „Literaturhandlung“ die erste Buchhandlung für Literatur zum Judentum in Deutschland nach 1945 gründete und das kulturelle Leben Münchens bis heute bereichert. „Literatur & Haltung“ heißt eine Ausstellung mit ihrem Archiv-Material, die in der Monacensia am 19. Mai eröffnet wird.

Rückschau hält auch der Autor Paul Ingendaay, der in „Entscheidung in Spanien“ den dortigen Bürgerkrieg 1936–1939 beschreibt, an dem sich Künstler und Schriftsteller aus der ganzen Welt beteiligten (Literaturhaus, 18. Mai). Wie es nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland weiterging, analysiert am selben Abend der Autor Dietmar Pieper in „Trümmertänze: Deutschland 1946–1955“ (Amerikahaus).

Mit diesen Trümmertänzen kennt sich auch die Schriftstellerin Dagmar Nick aus, die am 30. Mai unglaubliche 100 Jahre alt wird. Zwei Veranstaltungen würdigen sie im Vorfeld: Im Lyrik Kabinett lesen die Autorinnen Franziska Gänsler, Lena Gorelik, Annegret Liepold und Nora Zapf Gedichte von Nick und geben eigene poetische Antworten (18. Mai), und in der Bayerischen Akademie der Schönen Künste widmen sich die Schauspieler Stefan Hunstein und Sibylle Canonica dem feinen Prosatext „Penelope, eine Erfahrung“ von Nick (20. Mai).

Die fast 100-jährige Schriftstellerin Dagmar Nick : „Durchhalten und weitermachen!“ Wie gelingt der Weg ins und durchs Alter? Ein Besuch bei der Lyrikerin Dagmar Nick, die in ihrem langen Leben „durch alle Feuer“ gegangen ist und nichts bedauert. SZ Plus Von Antje Weber ...

Älter werden und zurückschauen dürfen – dieses Privileg haben auch der Schriftsteller Hans Pleschinski und die Schriftstellerin Petra Morsbach, die beide in den nächsten Wochen 70 werden, im Vergleich zu Nick also noch unverschämt jung sind. Morsbach schenkt dem Lesepublikum zum Geburtstag einen neuen Roman, in dem es just um die Bedeutung des Lesens geht; sie stellt „Orion“ am 20. Mai bei Literatur Moths vor.

Das Älterwerden und Abschiednehmen aller Art beschäftigt auch die Autorin Gabriele von Arnim, die am 27. Mai in der Großen Aula der LMU die diesjährige „Erika Mann Lecture“ hält und damit zu den Jungen spricht. Ihr Thema: „response-ability“. Welche Verantwortung wohl Alma und Gustav Mahler jeweils für das Scheitern ihrer Beziehung übernahmen? Die Schauspieler Anika Pages und Ulrich Noethen erinnern am 16. Mai in einer Lesung im Künstlerhaus an das illustre Ehepaar.

Unter dem Titel „Zukunftsmusik“ steht dagegen eine Tagung zur Schriftstellerin Katerina Poladjan, die in der Verleihung des Marie-Luise-Kaschnitz-Preises gipfelt (Evangelische Akademie Tutzing, 29.-31. Mai). In die Zukunft weisen auch junge Münchner Autorinnen wie Eva Pramschüfer, die im Literaturhaus am 20. Mai ihren Debütroman „Weißer Sommer“ vorstellt. Darin geht es um eine Liebesgeschichte junger Erwachsener. Und die ewig aktuelle Frage, was sich aus schmerzlichen Erfahrungen lernen lässt.