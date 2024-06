Wie kurz darf, wie lang muss der Titel eines Buches sein? Darüber lässt sich in Lektoraten und Marketingabteilungen von Verlagen endlos diskutieren. Oder zwischen Autorin und Verleger. Man darf annehmen, dass Mely Kiyak und Jo Lendle als Hanser-Chef auch darüber bereits gestritten haben. „Ein Abend unter Ungleichgesinnten“, so ist schließlich ein Abend am 13. Juni im Literaturhaus betitelt, mit der Ankündigung, die beiden seien niemals einer Meinung.

Man kann bis dahin nur mutmaßen, wer sich jeweils bei den Titeln von Kiyaks Büchern durchgesetzt hat. Neben einem sehr kurzen („Frausein“) stechen zwei lange hervor: „Werden sie uns mit FlixBus deportieren?“ fragte Kiyak polemisch vor zwei Jahren. Ihr neuer Roman nun heißt: „Herr Kiyak dachte, jetzt fängt der schöne Teil des Lebens an“. Man ahnt, dass es sich bei der Hauptfigur um einen Verwandten handelt (ja, ihren Vater), und dass die Sache nicht gut ausgeht. Das macht neugierig – und vielleicht waren sich die Autorin und ihr Verleger in diesem Fall ja sogar einig.

Detailansicht öffnen Fiston Mwanza Mujila trägt seine Texte mit viel Körpereinsatz vor - wie hier beim zehnten Literaturfest München. (Foto: Catherina Hess)

Wie neugierig ein Titel macht, hängt aber nicht nur von Länge und Informationsgehalt ab. Fiston Mwanza Mujilas Gedichtband „Kasala für meinen Kaku“ löst bei den meisten Menschen wahrscheinlich die Reaktion „Hä?“ aus. Klingt aber witzig, und hat man einmal gehört, wie Mujila seine Gedichte emphatisch und mit Körpereinsatz vorträgt, ist man fasziniert. Mujila hat den Preis der Literaturhäuser 2024 erhalten, und der Abend im Literaturhaus mit weiteren Mitstreitern wird garantiert abwechslungsreich (17. Juni).

Franz Kafka gab seinen wenigen zu Lebzeiten erschienenen Werken zumeist kurze Titel, sein Freund Max Brod knüpfte bei posthumen Veröffentlichungen wie „Der Prozess“ daran an. Rund um den 100. Todestag am 3. Juni schwillt das ohnehin üppige Jubiläumsprogramm auch in München nochmals an. Im HP8 hält eine große Lesenacht zu „Der Prozess“ vom Schlafen ab (14. Juni), und Experte Reiner Stach ist weiterhin unermüdlich auf Kafka-Tour, unter anderem im HP8 mit einem Vortrag zu dessen Identitäten (26. Juni; ein SZ-Abend am 25. Juni ist ausverkauft).

Es gibt auch Titel, die sofort Trauer auslösen. „Die tonlosen Stimmen beim Anblick der Toten auf den Straßen von Butscha“ stellte der Schriftsteller Marcel Beyer in den Mittelpunkt einer Poetikvorlesung. Mit dem in Charkiw geborenen Musiker und Autor Yuriy Gurzhy, der seit zwei Jahren ein „Kriegstagebuch“ für den Tagesspiegel schreibt, will er in der Buchhandlung Lehmkuhl an einem Abend für die Ukraine „die ausgelöschten Stimmen hörbar machen“ (13. Juni). Um Unrecht versus Gerechtigkeit geht es auch bei einem Abend von Max Czollek in den Kammerspielen: Über unter anderem die Rechte von Sinti und Roma spricht er mit der Künstlerin Enissa Amani und Autor Gianni Jovanovic. Der vielsagende Titel von dessen Buch: „Ich, ein Kind der kleinen Mehrheit“ (12. Juni).

Zum Schluss noch der vermutlich längste Buchtitel der Saison. Saša Stanišić hat neue Erzählungen geschrieben: „Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne“. Bis der Titel vollständig vorgetragen ist, ist der Abend im Literaturhaus (27. Juni) jedenfalls schon fast vorbei.