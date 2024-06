Umsonst und draußen – das klingt verheißungsvoll nach sommerlichen Kulturvergnügungen. Nicht sofort denkt man dabei an die Literatur, doch auch rund ums Buch ist in diesen Wochen viel für Menschen geboten, die nicht nur allein im Park in einem Roman blättern wollen.

Wer an diesem Samstag mit dem Fahrrad die Isar entlang gen Süden fährt, landet zum Beispiel bald am Schleusenwärterhäuschen nahe der Floßlände – und kann sich beim zweiten „Münchner Buchfest“ von zwölf kleinen unabhängigen Verlagen mit Lesestoff für den Sommer eindecken, Autoren und Musik lauschen (29.6., 12–18 Uhr). Das Literaturhaus wiederum widmet sich in seiner „Sommerlese“ auf dem Salvatorplatz bei freiem Eintritt diversen Mitgliedern der Schriftsteller-Familie Mann (9.7., 16.7., 23.7., je 18.30 Uhr). Und die Monacensia feiert ein Sommerfest mit vielen heutigen Autorinnen und Autoren der Stadt, von Nora Abdel-Maksoud über Tanja Kinkel bis Hans Pleschinski (20.7., 15–22 Uhr, ab 19.30 Uhr Musik).

Nicht ganz umsonst, aber draußen sind eine Sommerlesung der Reihe Lix im Hoch X (15.7.) und eine Best of Poetry Slam-Sommernacht im Kino am Olympiasee (17.7.). Wiederum umsonst, aber dafür drinnen ist ein großer interdisziplinärer Akademietag der Bayerischen Akademie der Schönen Künste, bei dem unter anderen Lena Gorelik und Sven Hanuschek Texte über das Scheitern lesen (11.7., 16–22 Uhr).

Überhaupt wird viel gefeiert in diesen Juli-Wochen, zum Beispiel das 25-jährige Wirken der Münchner Literaturzeitschrift Außer.dem, mit Autoren wie Fitzgerald Kusz (Heppel und Ettlich, 29.6.). Und nicht zuletzt bei Preisverleihungen: Mit dem James-Krüss-Preis wird der Hamburger Jugendautor Nils Mohl in der Internationalen Jugendbibliothek öffentlich geehrt (4.7.), und die Verdienste von Übersetzern werden von Stadt und Land gewürdigt: Rosemarie Tietze erhält im Literaturhaus ein Arbeitsstipendium des Freistaats (10. Juli), Werner von Koppenfels den Münchner Übersetzerpreis (nicht-öffentliche Verleihung am 15.7.).

Detailansicht öffnen Ronya Othmann stellt im Literaturhaus ihren Roman "Vierundsiebzig" vor. (Foto: Jörg Carstensen/dpa)

Alles also nur heiter-beschwingt in diesem Juli? Es wäre eine Illusion. Und so finden auch schwere Themen ihren Platz im Veranstaltungskalender: Ronya Othmann stellt im Literaturhaus ihren neuen Roman „Vierundsiebzig“ vor – der Titel verweist auf die unfassbare Zahl der Genozide, denen die Jesiden in ihrer Geschichte bisher ausgesetzt waren (3.7.). Tags darauf wird übrigens in den Kammerspielen noch einmal der außergewöhnliche Abend „Licht“ zu erleben sein, bei dem jesidische Frauen von Versklavung und Missbrauch durch IS-Terroristen berichten. Und am 25. Juli wird Thomas von der Osten-Sacken in einem Vortrag im Bellevue di Monaco ergänzen, inwieweit Jesiden zehn Jahre später wieder von Abschiebung in den Irak bedroht sind – insbesondere in Bayern.

Ein drängendes Thema bleibt auch die dramatische Lage in Israel und im Gazastreifen: Beim dritten Abend der Reihe „Schreiben über die Situation“ der Kammerspiele sind die Theaterautorin Hadar Galron aus Israel und die Münchner Schriftstellerin Dana von Suffrin zu Gast (2.7.). Und in der Stadtbibliothek im Motorama versucht der Autor Martin Schäuble, die komplexe Geschichte der Israelis und Palästinenser zu erklären (4.7.).

Einen Raum für „wichtige gesellschaftspolitische Themen“ wollen auch die „Erika Mann Lectures“ in der Großen Aula der LMU bieten; diesmal hält die Publizistin Carolin Emcke den Vortrag, bei freiem Eintritt (10.7.). Worüber sie wohl in der Großen Aula sprechen wird? Sommerlich leicht schwebend wird ihre Rede sicher nicht. Doch ihr zu lauschen, ist gewiss nicht umsonst.