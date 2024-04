Die Männer haben es verbockt. Es sind zweifelhafte Gestalten, die den neuen Roman von Isaac Rosa prägen, und dass sie über Generationen hinweg den gleichen Namen tragen, unterstreicht das nur. Segismundo, der Großvater, Segismundo, der Sohn, Segis, der Teenie-Enkel - sie alle eint, dass sie Schlitzohren sind, Gauner gar, und mit ihren Tricksereien früher oder später auf die Nase fallen. Dabei wäre ja durchaus Rettung in Sicht, für sie selbst und für die Welt, doch dazu später.

Zunächst einmal will Segismundo, der Mittlere, im Roman "Ein sicherer Ort" (Liebeskind Verlag) eine neue Geschäftsidee verwirklichen. Wenn sein spanischer Erfinder darüber im Instituto Cervantes mit seinem Übersetzer Luis Ruby sprechen wird (Donnerstag, 25. April, 19 Uhr, Eintritt frei), dann wird das nicht nur für Literaturfans, sondern auch für Prepper interessant: Denn Segismundo will den Menschen einen "sicheren Ort" verkaufen. Seine Idee: Nicht nur Reiche sollen sich einen Bunker für den Fall des Weltuntergangs leisten können, sondern auch Leute mit nicht so viel Geld. Wobei Geld ein Problem ist, das auch Segismundo akut belastet: Er braucht einen Kredit, um seine Billig-Bunker unters Volk zu bringen. Doch er bekommt keinen, was auch mit den Gaunereien zusammenhängt, die seinen Vater einst ins Gefängnis brachten. Ach.

Wie Isaac Rosa seinen Segismundo als Ich-Erzähler die Welt erklären lässt, ist böse komisch und soghaft erzählt - und immer nah dran an unserer schrillen Gegenwart. In Spanien wurde er mit dem Premio Biblioteca Breve ausgezeichnet. Und Rosa ist nicht der einzige Autor einer romanischen Sprache, dessen Buch und Münchner Lesung in den nächsten Wochen Beachtung verdient hat.

Auch aus Italien kommt viel Spannendes: Neben dem Literatur-Festival ILFest vom 26. bis 28. April im Neuhauser Trafo richtet das Literaturhaus den Blick gen Süden. Denn das Gastland der diesjährigen Frankfurter Buchmesse ist seit sechs Jahrzehnten auch Sehnsuchtsland des Wagenbach-Verlags: Verlegerin Susanne Schüssler spricht am 2. Mai über dessen Italien-Programm (18 Uhr), anschließend stellt die Historikerin Victoria de Grazia ihr Buch "Der perfekte Faschist" (20 Uhr) im Literaturhaus vor. Eine sizilianische Familiengeschichte, die bis nach München reicht, präsentiert dort außerdem drei Tage später Mario Giordano: Am 5. Mai geht es um "Die Frauen der Familie Carbonaro" (Goldmann), in Fortsetzung seines Romans "Terra di Sicilia".

Und noch ein Blick in Richtung Frankreich: Wenn der Goncourt-Preisträger Mathias Énard einen Roman vorlegt, ist vielschichtige Erzählkunst garantiert. "Tanz des Verrats" (Hanser Berlin) heißt sein neues Werk, in dem es laut Verlag um "Widerstand, Liebe, Verrat und den Trost mathematischer Schönheit in einer von Gewalt erschütterten Welt" geht. Énard kommt nicht zum ersten Mal nach München, auch diesmal verspricht seine Lesung anregend zu werden (8. Mai, Literaturhaus).

Und um beim Trost in einer erschütterten Welt zu bleiben, noch einmal zurück zu Isaac Rosa. Der belässt es in seinem Roman nicht dabei, die Fehler der Männer zu bespötteln. Er beschreibt auch anhand einiger Frauenfiguren, dass die Welt nicht zwangsläufig ein unsicherer Ort bleiben müsste. Ja, eine Öko-Aktivistin entwickelt sogar eine Utopie, die gar nicht so unrealistisch erscheint. Auch wenn Segismundo der Zweite das im Buch natürlich lächerlich findet: Die Kraft der Vision ist stärker.