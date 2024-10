Er nennt sich selbst „Geschichtenarbeiter“. Wenn der Münchner Drehbuchautor, Regisseur und Schriftsteller mit türkischen Wurzeln nicht gerade an Hörspielen oder Filmstoffen tüftelt, schreibt er neue abgründig-amüsante Kriminalgeschichten für seinen Romanhelden Zeki Demirbilek, der in der „Kommissar Pascha“-Reihe verzwickte Fälle in Istanbul und München löst. Die Bücher wurden vor ein paar Jahren auch verfilmt und liefen von 2015 bis 2017 in der ARD. Kürzlich ist der achte Band „Verwerfungen“ erschienen. Demnächst gibt es auch einen ARD-Radio-Tatort von ihm, „Karambolage“. Der spielt in der Boule-Szene im Münchner Hofgarten. Dort trifft man übrigens auch den Autor, der dort regelmäßig spielt. Am Mittwoch, 30. Oktober, um 19.30 Uhr stellt Su Turhan in der Drehleier sein jüngstes Werk vor.