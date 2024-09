Warum sind Übersetzer nicht ersetzbar? Kürzlich hat die Übersetzerin Janine Malz in einem Gastbeitrag für Netzpolitik.org erklärt, warum eine KI niemals so gut Literatur übersetzen kann wie ein Mensch. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, so meint man, doch was ist noch selbstverständlich?