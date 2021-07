Das Festival "Atelier Monaco" in der Monacensia will unterschiedliche Szenen verbinden. Die Autoren Katharina Adler, Jan Geiger, Tristan Marquardt und die Künstlerin Lilian Robl sprechen über das lange geplante Projekt und München als Ort für - junge - Literatur.

Von Antje Weber, München

Die literarische Szene Münchens zeigt sich in diesem Sommer umtriebig - ein Höhepunkt ist das dreitägige Festival "Atelier Monaco" mit mehr als 40 Autoren und Künstlerinnen, die vom 16. bis 18. Juli zwei Bühnen im Garten des Literaturarchivs Monacensia bespielen. Die Autoren Katharina Adler, Jan Geiger und Tristan Marquardt sowie die Künstlerin Lilian Robl, zusammen mit Lisa-Katharina Förster von der Monacensia das Künstlerische Leitungsteam, erklären die Hintergründe des Festivals.

SZ: "Nur die Harten kommen in den Garten", heißt ein Spruch. Inwiefern passt er für Ihr Festival?

Tristan Marquardt: Also, wenn es keine Abstandsregeln gäbe, würde es noch voller werden. Ich denke, da haben schon ein paar Leute Lust drauf.

Katharina Adler: Auch was das Wetter angeht, hoffen wir, dass die Lust groß genug ist. Es ist ja nicht so, dass in den letzten Monaten so wahnsinnig viel stattgefunden hätte. So eine Veranstaltung ist schon noch Luxus.

Warum braucht es dieses Festival - und warum jetzt?

Jan Geiger: Gibt es eine Zeit, in der es dieses Festival nicht bräuchte?

Marquardt: Die Idee wurde in Vor-Pandemiezeiten geboren. Sie ist aus der Lesereihe "Atelier Monaco" hier in der Monacensia entstanden, die einen weiten Literaturbegriff ansetzt. Literarisches Schreiben gibt es ja in ganz verschiedenen Zusammenhängen: Spoken Word etwa oder Theatertexte sind ja für die Bühne gedacht, auch in der Bildenden Kunst wird mit Text gearbeitet. Da lag es auf der Hand zu sagen: Man macht mal alles zusammen. Und jetzt, nach dem Lockdown-Winter, macht es doppelt Sinn. Es ist ja auch viel geschrieben worden in den letzten 15 Monaten - die Texte wollen raus!

Lilian Robl: Eigentlich sollte das Festival ja schon im vergangenen Jahr stattfinden. Ich habe die Bildenden Künstler:innen (siehe Anmerkung der Redaktion am Ende des Texts) ausgesucht, und für mich war es eine große Herausforderung, die ursprünglichen Pläne zu ändern und vom Innenraum in den Garten zu gehen. Zwei der vier Künstler:innen haben dafür ganz neue Arbeiten entwickelt.

Die verschiedenen Genres in Verbindung zu bringen - klappt das denn immer?

Marquardt: Kulturpolitisch gesprochen, differenziert sich der Literaturbereich im Moment zunehmend. Das eine ist der kommerzielle Buchmarkt, da gibt es eher eine Einengung auf gewisse Gattungen. Und das andere ist das, was Künstler:innen literarisch in Städten machen, und das findet in sehr vielen unterschiedlichen Zusammenhängen statt. Das zusammen vorzustellen, zeigt auch, wo überall überhaupt Literatur entsteht. Und dass man, wenn man sich nur am Buchmarkt orientiert, nur einen Teil des literarischen Lebens mitbekommt.

Wie hat sich denn die Pandemie ausgewirkt: Hatten in der Literaturszene letztlich alle dieselben Probleme - oder sehr unterschiedliche?

Adler: Es kommt darauf an, in welcher Phase eines Entstehungsprozesses man gerade ist. Für diejenigen, die gerade Texte fertig hatten, war der Einschnitt wesentlich härter als für die, die mitten in einer Arbeit waren und abwarten konnten und können. Es gibt da natürlich die finanzielle Seite, aber auch eine emotionale: Es ist nichts schlimmer, als etwas fertig zu haben und aus diesen Gründen nicht an die Öffentlichkeit bringen zu können. Das war wie eine Lotterie.

Marquardt: Das verbindende Element war auch: dass eben die soziale Praxis gefehlt hat. Es gab relativ wenige digitale Formate, die die soziale Praxis wirklich bedient haben. Wir haben im Vorfeld des Festivals alle Autor:innen befragt, und da wurde klar, wie elementar wichtig für alle der Austausch mit dem Publikum ist. Das eint uns alle. Umso schöner ist es jetzt - ich versuche gerade alles mitzunehmen!

Was waren die Kriterien Ihrer Auswahl von Autoren und Werken?

Marquardt: Ein Kriterium war die Bandbreite an literarischem Schaffen. Und Stimmen, Positionen zu zeigen, die noch nicht zum Aller-Etabliertesten gehören - die aber auch nicht mehr am Anfang sind.

Geiger: Im Theaterbereich habe ich zum Beispiel Mehdi Moradpour eingeladen, sicher einer der Bekannteren beim Festival. Er arbeitet als Autor und Dramatiker, ist Dramaturg an den Kammerspielen.

Marquardt: Ich war für die Lyrik verantwortlich und wollte auch kooperatives Arbeiten zeigen. Am Eröffnungsabend wird es etwa den Auftritt der neuen Lyrik-Band "IHR!" geben, eine Klang-Lyrik-Performance der Musikerin Marie-Kristin Burger und der Dichterin Nora Zapf. Da wird man auf der Bühne eine Kooperation erleben, und eine zwischen den Künsten. Das ist bezeichnend fürs Festival.

Robl: Ich habe in der Bildenden Kunst nach Arbeiten gesucht, die sich mit Sprache auseinandersetzen und auch innerhalb der Kunst verschiedene Genres abdecken, wie Film, Performance und Skulptur. Vorhin erst habe ich eine Nachricht von einem der Künstler bekommen, Fabian Hesse. Der wird 3D-gedruckte Skulpturen zeigen, die sich mit der Sprache von Chatbots beschäftigen.

Adler: Bei der Prosa ist etwa Denijen Pauljevic interessant. Er hat gerade sein erstes Buch draußen und arbeitet am zweiten, davor hat er Theater gemacht und Drehbücher geschrieben. Natürlich gibt es einen großen Pool an Autor:innen, die Auswahl ist uns nicht leichtgefallen.

Was ist denn charakteristisch für München als Literaturstadt?

Marquardt: In anderen Städten haben die Szenen oft wenig miteinander zu tun, dort begegnen sich zum Beispiel Lyrik und Spoken Word selten und es gibt Vorbehalte voreinander. Das ist in München viel weniger der Fall. Natürlich ist die Literaturszene nicht die allergrößte im deutschsprachigen Raum, da wären schon Berlin oder Wien zuerst zu nennen. Aber gerade deswegen habe ich das Gefühl, dass es doch ein Interesse und einen Austausch gibt. Man hängt zum Beispiel ständig in dieser Kunstakademie rum und kennt dann da auch Leute... In Berlin, wo ich früher gelebt habe, war allein schon die Lyrik-Szene so groß, dass man kaum hinterher kam, all die Lyrikveranstaltungen wahrzunehmen. Und hier bin ich relativ oft bei Veranstaltungen aus anderen Genres.

Ist München also ein guter Ort für die - junge - Literatur?

(Allgemeines Gelächter)

Adler: Wir haben erst überlegt, ob wir die Arbeitsbedingungen beim Festival mitreflektieren sollen, und uns dann dagegen entschieden. "Nur die Harten kommen in den Garten", das passt dazu sehr, sehr gut. In München auf diesem Feld tätig zu sein - da sind wirklich nur die Harten im Garten. München ist ein komisches Zwitterwesen: Natürlich ist es hier ökonomisch schwierig. Und andererseits ist doch wieder Förderung da. Einen Ort wie die Monacensia, wo man uns mit viel Tatkraft unterstützt, muss man erstmal in einer anderen Stadt so finden.

Geiger: Die Frage ist, wie privilegiert ist man, um so eine Künstlerkarriere überhaupt anzustreben und dann auch durchzuziehen? Was brauche ich an Ressourcen dafür? Die Selektion kommt ja schon davor, das sieht man ja irgendwie gar nicht. Ich weiß nicht, ob man besonders privilegiert sein muss, um hier Literatur zu machen, aber entweder man ist es qua Herkunft oder Erbe oder man arbeitet ganz schön hart. Aber das ist ja in unserer ganzen Gesellschaft so: Wenn man unten ist, ist es schwer hochzukommen.

Marquardt: Von den Autor:innen und Künstler:innen, die beim Festival auftreten, arbeiten geschätzt nur zehn Prozent zu hundert Prozent künstlerisch freischaffend. Es wäre mal lustig, die ganzen Jobs aufzuzeichnen, die die Leute machen. Eine Autorin arbeitet in einem Bio-Supermarkt, Einzelne an der Uni und so weiter. Das ist kein Zufall.

Welche Wünsche haben Sie denn an den Kulturstandort München?

Robl: Bei den Antworten auf unsere kleine Umfrage kam immer wieder: Es muss mehr Raum geben. Atelierräume, Orte für Begegnung. Wo einfach etwas entstehen kann, wo auch Raum für Experimente ist, Subkultur gefördert wird. Das würde ich auf alle Fälle unterschreiben.

Marquardt: Wenn man sich in der Förderlandschaft anschaut, wie viel Geld die Literatur bekommt, dann ist das sehr viel weniger als bei anderen Sparten. Und das ist nicht nur zu begründen mit dem geringeren technischen Aufwand. Erstmal stimmt das für einige Formen der Literatur gar nicht. Und zweitens ist das Meiste an Förderung im Literaturbetrieb symbolische Anerkennung und nicht Grundlagenförderung. Ich glaube, dass es Ansätze zu einem Umdenken gibt, zum Beispiel in der Verlagsförderung. Aber wir haben da noch einen weiten Weg vor uns, im Vergleich etwa zu Österreich. Der Literaturbereich muss mehr Perspektiven schaffen.

Welchen Impuls erhoffen Sie sich also von diesem Festival?

Adler: Ich habe schon die Hoffnung, dass, wer hierher kommt, mit einem geschärften Blick rausgeht - aber auch einem geweiteten.

Geiger: Neugierig machen soll es vor allem. Und nicht langweilen.

Adler: Und im besten Fall soll es auch eine Art Auftakt sein. Wir hätten schon auch noch ein anderes Festival unter Nicht-Corona-Bedingungen in petto...

Geiger: Eigentlich wollten wir ja das ganze Haus mit junger, neuer Literatur und Leben füllen.

Sie könnten sich also Wiederholungen vorstellen?

Marquardt: Es hängt davon ab, ob das Haus die Möglichkeiten dazu hat.

Adler: Der Wunsch derzeit ist ja vor allem, dass nicht sparbedingt zu viele Dinge verloren gehen. Die Utopie ist immer gut, aber im Augenblick gibt es doch eher Befürchtungen, dass auch das, was es schon gibt, eventuell eingespart wird. Da wäre es schön, wenn klar ist, dass es ein Gewinn für die Stadt ist, solche Veranstaltungen weiter machen zu können.

Geiger: Und jetzt ist erstmal wichtig, dass dieses Festival, das wir so lange geplant haben, wirklich stattfindet - und nicht nur in unseren Köpfen.

Festival Atelier Monaco, Fr.-So., 16.-18. Juli, Monacensia, Maria-Theresia-Str. 23, Eintritt frei, Anmeldung erforderlich, Infos unter muenchner-stadtbibliothek.de/atelier-monaco

(Anmerkung der Redaktion: Da die Interviewten im Gespräch sehr selbstverständlich genderten, also Sprechpausen setzten, wurde dies entgegen der sonstigen SZ-Regelung entsprechend verschriftlicht.)