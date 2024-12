Von Martina Scherf

„Frauen, die lesen, leben gefährlich“ lautet der Titel des ersten Bestsellers im Elisabeth Sandmann Verlag. Und weil der Satz noch immer gilt, an vielen Orten der Welt, steht er auch als Motto über dem Abend im Literaturhaus. Mit Freundinnen, Autorinnen und Autoren feiert Elisabeth Sandmann am Montag das 20. Jubiläum ihres kleinen Münchner Verlags. Mit einem eigenwilligen Programm. Mit Haltung. Und mit vielen Büchern über vergessene Frauen, „die wir in die Geschichte zurückschreiben wollen“, so Sandmann. Der Erfolg gibt ihr recht, der Saal im Literaturhaus ist bis auf den letzten Platz ausverkauft.