Von Bernhard Blöchl, München

Man ist das ja gar nicht mehr gewohnt. Dass da ein Star in München auftritt, den man überall auf der Welt kennt beziehungsweise liest. E L James (offizielle Schreibweise ohne Punkte) hat sich am Freitagabend ihren Fans präsentiert, leibhaftig, im Verlag ihrer deutschen Herausgeber, bei Penguin Random House in Berg am Laim, um Fragen zu beantworten zu ihren Büchern, ihrem Leben und neuen Projekten. Kleiner Teaser vorneweg: Zwei fertige Romane sind noch nicht veröffentlicht, werden aber wohl erscheinen. Teaser zwei: E L James glaubt, ihre Protagonistinnen sind Feministinnen.

Wer die Engländerin, geboren 1963 als Erika Mitchell (später bürgerlich Erika Leonard), nicht kennt, lügt entweder, oder hat das vergangenen Jahrzehnt hinter dem Mond gelebt. Auf der Erde jedenfalls geschah folgendes: Hier verkaufte sich die "Shades of Grey"-Trilogie, veröffentlicht 2011 und 2012, bis heute circa 150 Millionen Mal, übersetzt in 52 Sprachen.

Die Filme brachen ebenfalls Rekorde (und gewannen Goldene Himbeeren, das auch). Die sexuell aufgeladene Beziehungsgeschichte um die Studentin Anastasia Steele und den Milliardär Christian Grey vereinte althergebrachte Rettungsfantasien märchenverliebter Frauen mit ein bisschen BDSM. Für die einen waren die schlicht geschriebenen Bücher "Mummy Porn", wahlweise "SM wie Sondermüll" oder Emanzipations-Killer, für die anderen ein unwiderstehlicher Reiz. Entziehen konnte sich dem Hype kaum jemand.

Für E L James, die als Selfpublisherin und "Fan Fiction"-Autorin begonnen und viele Jahre als Produktionsleiterin beim Fernsehen gearbeitet hatte, waren die Zehnerjahre ohne Zweifel ein sagenhaftes, ein unvergessliches Jahrzehnt. Wenn da nicht vor Kurzem etwas passiert wäre, worüber sie bei ihrem ersten München-Besuch erstaunlich offen sprach.

Die Mutter von zwei Söhnen, die mit ihrem Ehemann in London lebt, hatte offenbar große gesundheitliche Probleme, litt unter Gedächtnisverlust. "Ich habe sieben Jahre meines Lebens vergessen, das war der Horror!", erzählte sie. Inzwischen seien die Erinnerungen zurückgekehrt. Aber das, was Mediziner "transiente globale Amnesie" nennen, habe die Bestsellerautorin kurz vor der Pandemie völlig aus der Bahn geworfen. "Das war schrecklich!" Im Herbst 2019 hatte sie gerade mit dem Buch "Freed" begonnen, dem dritten Teil ihrer zweiten Trilogie (aus der Sicht von Christian Grey), als sie sich zunächst um ihre Gesundheit kümmern musste. Als es ihr wieder besser ging, mitten in der Pandemie, habe sie den Roman (erschienen bei Goldmann im Sommer 2021) in nur sechs Monaten fertiggeschrieben.

"Ich wollte 5000 Bücher verkaufen, das war mein Traum"

Es gab an diesem Abend, der Eröffnungsveranstaltung des Lesefestivals "Lit.Love", gleich mehrere Überraschungen. Eine weitere war, dass sich E L James deutlich von der Verfilmung von "Fifty Shades of Grey", also dem ersten der drei Filme mit Dakota Johnson und Jamie Dornan, distanzierte. Die gut informierte Moderatorin Anouk Schollähn schien davon selbst verblüfft zu sein. Sie übersetzte milde, die Autorin sei "nicht ganz so glücklich", was im Original viel deutlicher formuliert worden war, nämlich: "Ich hatte so eine schreckliche Zeit, als wir den ersten Film machten. Aus vielen Gründen." Interessanter Nebeneffekt: Da die Erfahrung des Films so schlimm gewesen sei, habe E L James überhaupt erst die Geschichte aus Sicht ihres männlichen Protagonisten geschrieben. Auch, "um die Charaktere für mich zurückzugewinnen", wie sie nun erklärte. Wut sei also durchaus im Spiel gewesen bei der Entstehung ihrer zweiten Trilogie.

Detailansicht öffnen "Ich hatte so eine schreckliche Zeit, als wir den ersten Film machten", sagte E L James über die Buchverfilmung mit Dakota Johnson und Jamie Dornan. (Foto: Universal Pictures/dpa)

E L James machte bei den überwiegend harmlosen Fragen aus dem Publikum (Frauenanteil: geschätzt 95 Prozent), eine ziemlich gute Figur. Die 58-Jährige kam ganz in Schwarz: schwarze Stiefel, schwarze Hose, schwarzer Pullover, schwarze Haare, schwarze Brille. Und schwarzer Humor. Sie präsentierte sich gut gelaunt und offen. Sie mochte den Weißwein ("It's very good Riesling"), erzählte von Pandemie-Ritualen ("Margarita Friday") und sagte mehrmals: "Mein Arm ist verletzt", angeblich der einzige deutsche Satz, den sie kennt.

Die Besucherinnen erfuhren viel Persönliches von der Bestseller-Autorin. Sie sitze in der Regel erst mittags an ihrem Schreibtisch in London (der Vormittag ist demnach eine einzige Kaffeepause), schreibe dann aber die ganze Zeit. Sie plotte nicht, sondern lasse sich von den Figuren führen. Rauchen sei inspirierend, oh ja! Aber seit sie damit aufgehört habe, bleibe nur die Musik, um sich in kreative Stimmungen zu versetzen. Sie liebe ihren neuen kleinen Hund Georgie, würde gerne mehr von Bayern sehen und sei süchtig nach TikTok.

Aber wie steht es eigentlich mit dem Sex? Stimmt es, dass das Sexleben vorbei ist, wenn man Kinder hat? E L James: "Oh, definitiv!" Schöner vielleicht nur noch ihr Satz über die Anfangszeit als Selfpublisherin: "Ich wollte 5000 Bücher verkaufen, das war mein Traum."

Detailansicht öffnen Schwarze Stiefel, schwarze Hose, schwarzer Pullover, schwarze Haare, schwarze Brille. Und schwarzer Humor: E L James (links) und Anouk Schollähn reden über die Liebe. (Foto: Florian Peljak)

Auch zu neuen Projekten äußerte sich die Autorin, zumindest vage. Demnach ist eine Fortsetzung ihres Romans "The Mister" (erschienen 2019, aber das erste Buch, das sie je geschrieben hat) wahrscheinlicher als ein weiterer Teil im "Shades of Grey"-Universum ("Never say never", "wohl aber eher nicht"). Auch Thriller reizen sie, Paranormales ebenso wie Serienkiller-Storys. Zwei Bücher, wie bereits erwähnt, sind schon fertig.

Ein bisschen kritischer wurde es gegen Ende. Auf die Frage, ob die Beziehung von Christian und Anastasia denn nicht ungesund sei, antwortete E L James mit einer Gegenfrage: "Wer hat schon eine gesunde Beziehung?" Und weiter: "Es ist Fiktion." Ob Anastasia eine Feministin sei, weil sie ja immer selbstbestimmt gearbeitet hat? "Ja, ich denke, die meisten Frauen sind Feministinnen ... sollten Feministinnen sein."

Die Britin steht seit Jahren in der Kritik, Rollenbilder von vorgestern mit der Faszination des Kapitalismus zu paaren. Bei ihrem Auftritt in München im Allgemeinen und dem etwas ungelenken Satz zum Feminismus im Besonderen merkte man deutlich: Das ist so ganz und gar nicht ihr Thema. Da redet die Multimillionärin lieber über Autos und ihr neues iPhone.