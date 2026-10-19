Es falle ihr schwer, uneingeschränkt Freude zu empfinden, sagte Shida Bazyar , als sie sich auf der Frankfurter Buchmesse für den Deutschen Buchpreis bedankte. Schließlich habe sie mit „Die Lücken“ einen Roman über jüdische Menschen in ihrer Heimatstadt geschrieben, die verfolgt, terrorisiert und ermordet worden seien. Da frühere Preise und Orden Menschen im Ernstfall keine Sicherheit gäben, sagte sie sinngemäß weiter, sei auch ihr Verhältnis zu Preisen überschattet. Schließlich gebe es derzeit keine Minderheit in Deutschland, die keinen Grund zur Sorge hat.

Es waren ernste Töne, die Shida Bazyar anschlug, als Tochter iranischer Eltern mit dem Thema Ausgrenzung leider vertraut. Und sie werden nachhallen, wenn sie bald wieder bei einer Preisverleihung sitzt. Denn auch beim Bayerischen Buchpreis, der am 29. Oktober in der Allerheiligen Hofkirche verliehen wird, ist Bazyar eine der drei in der Belletristik nominierten Autorinnen, neben Leh-Wei Liao und Susan Kreller. Ob es ähnlich ausgeht wie im vergangenen Jahr, als Dorothee Elmiger nach dem Deutschen auch noch den Bayerischen Buchpreis zugesprochen bekam? Es wird wieder spannend werden, für alle Anwesenden wie auch die Hörerinnen und Hörer der BR-Live-Sendung.

Und das ist nur einer von etlichen literarischen Höhepunkten in diesem Münchner Herbst. Zum einen sind derzeit besonders viele Autorinnen und Autoren auf Lesereise, zum anderen bündeln auch noch Festivals die Aufmerksamkeit. Und Preise hallen auch hier immer wieder auf die eine oder andere Weise nach.

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So reist Martina Hefter an, die vor zwei Jahren den Deutschen Buchpreis erhielt, im Literaturhaus stellt sie ihren neuen Roman vor (27.10.). Einen Tag später ist dort die palästinensische Autorin Adania Shibli zu Gast, die vor einigen Jahren unerfreuliche Erfahrungen rund um eine Preisverleihung machen musste. Und es kommen weitere bemerkenswerte Autorinnen und Autoren nach München, von Ingo Schulze bis Michael Köhlmeier, von der Kongo-Expertin Judith Raupp bis zum großen Selbstbefrager Emmanuel Carrère – der diesmal in „Kolchose“ die Geschichte seiner Familiengeschichte nachzeichnet, die über vier Generationen von Russland und Georgien übers deutsche Exil bis Frankreich reicht.

Russland und der Ukraine wiederum wendet sich der Historiker Martin Schulze Wessel im Buch „Warum Russland nicht aufhören wird“ zu. Über Krieg in Europa spricht er mit Romanautor Norbert Gstrein in der Bayerischen Akademie der Schönen Künste (16.11.). Mit Comic-Kunst dagegen versucht Hamed Eshrat seinen Ängsten zu begegnen: Seine Graphic Novel „Alman“ stellt der Autor mit iranischen Wurzeln am 22. Oktober im Buchpalast vor. Ganz anderes Terrain betritt man bei Lehmkuhl, wenn dort der irische Autor Kevin Barry eine raue Liebesgeschichte im einstigen Wilden Westen präsentiert. „Das Herz im Winter“ heißt sein Roman, im Münchner Liebeskind Verlag erschienen (29.10.).

Und die Festivals? Längst ausverkauft ist das Bookstock Festival von Hugendubel, das am 23./24. Oktober wieder Stars von Victoria Aveyard bis Christoph Kramer in die Bavaria Filmstudios holt – wer keine Karte hat, kann sich per Stream zuschalten. Wer eher das Live-Erlebnis sucht, sollte das Programm des Queeren Literaturfestivals im Gasteig HP8 studieren – von 7. bis 10. November sind hier unter anderem Tash Aw und Sophia Merwald zu Gast.

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Vormerken sollten sich Buchliebhaber außerdem die Buchkunsttage im Lyrik Kabinett (13.-15.11.) und die Münchner Bücherschau. Sie läuft vom 12. bis 29. November im Haus der Kunst und hat ein breites Programm zu bieten, etwa die höchst unterschiedlichen Bestsellerautoren Cecilia Ahern und Robert Harris.

Und auch das Schamrock-Festival der Dichterinnen steht wieder an: Mehr als 50 Autorinnen aus vielen Ländern versammeln sich in München, diesmal im Einstein (13.-15.11.). Das Festival, mit viel Engagement von Augusta Laar und Kalle Aldis Laar organisiert, findet nun schon zum achten Mal statt. Und das ist auf alle Fälle ein Grund zur Freude.