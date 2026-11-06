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Linke in MünchenWohnen, Watschn und die rote „Riesenwelle“

Lesezeit: 5 Min.

Für die Bundestagswahl 2025 verteilte die Linke in München Taschentücher im Parteilook.
Für die Bundestagswahl 2025 verteilte die Linke in München Taschentücher im Parteilook.
Foto: Robert Haas

München ist nicht Berlin, wo die Linke an die Macht drängt und Wohnungskonzerne enteignen will. Aber auch hier gewinnt die Partei Hunderte neue Mitglieder und führt harte Kämpfe – vor allem über ein Streitthema.

Von Anna Hoben

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Karl Marx entgeht nichts. Gleich drei Porträts des Philosophen und Kapitalismuskritikers hängen an den Wänden im Kreisbüro der Linken in der Schwanthalerstraße im Westend. Eines davon hat jemand mit Bleistift gezeichnet, in der Ecke links oben steht: „Bitte nicht wegschmeißen!“ Es ist ein Abend Ende Oktober, ein Treffen für Neumitglieder und Interessierte. Der kleine Raum ist gut gefüllt, knapp 30 Leute sind gekommen, es müssen noch Stühle aus dem Nebenzimmer geholt werden.

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Von Heiner Effern

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